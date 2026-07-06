高雄舊市議會都更案動土 賴瑞隆：全力推動建設

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今天出席「高雄市舊市議會公辦都市更新案」動土典禮時表示，未來將延續招商引資的穩健腳步，全力推動重大建設，讓高雄經濟發展持續邁進。

「高雄市舊市議會公辦都市更新案」今天舉行動土典禮，高雄市長陳其邁、台灣人壽董事長許舒博及賴瑞隆等人出席，見證舊市議會場域活化正式邁入新進程。

賴瑞隆表示，位在中正路上的舊市議會，自啟用到遷址的44年間，扮演著為民發聲的重要角色，並見證這座城市一步步邁向繁榮的過程，未來它將轉型，成為高雄金融一條街的新地標。

他說，過去自己在市府服務時，也曾在這棟建築裡接受質詢，這項指標性的都更案，完美展現了公私協力的精神。也感謝台灣人壽看好高雄，投入超過新台幣70億元經費，保留修復部分建物，並新建具永續認證的新世代金融大樓。

賴瑞隆說，近年市府團隊快速推動半導體及AI產業進駐亞灣，並落實「亞洲資產管理中心高雄專區」，這也是他持續關心推動的重大目標。待新大樓落成後，將結合台灣碳權交易所，讓高雄成為綠色金融及資安創新重鎮。

賴瑞隆強調，未來會延續市府招商引資的穩健腳步，全力推動各項重大建設；也會讓舊市議會的轉型帶動南高雄產業布局，讓高雄的經濟發展持續大步邁進。