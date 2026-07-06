快訊

獨／豪雨漂來8000元他送警局 卻被鄰居控少5千元挨告侵占遺失物

長榮海空分家爆21億內線交易 張國華一家買股抱2年沒賣…賺逾150億

強颱巴威路徑「類似1997年溫妮颱風」 當年造成「林肯大郡」倒塌慘案

高雄舊市議會都更案動土 賴瑞隆：全力推動建設

中央社／ 高雄6日電

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今天出席「高雄市舊市議會公辦都市更新案」動土典禮時表示，未來將延續招商引資的穩健腳步，全力推動重大建設，讓高雄經濟發展持續邁進。

2026九合一選舉

「高雄市舊市議會公辦都市更新案」今天舉行動土典禮，高雄市長陳其邁、台灣人壽董事長許舒博及賴瑞隆等人出席，見證舊市議會場域活化正式邁入新進程。

賴瑞隆表示，位在中正路上的舊市議會，自啟用到遷址的44年間，扮演著為民發聲的重要角色，並見證這座城市一步步邁向繁榮的過程，未來它將轉型，成為高雄金融一條街的新地標。

他說，過去自己在市府服務時，也曾在這棟建築裡接受質詢，這項指標性的都更案，完美展現了公私協力的精神。也感謝台灣人壽看好高雄，投入超過新台幣70億元經費，保留修復部分建物，並新建具永續認證的新世代金融大樓。

賴瑞隆說，近年市府團隊快速推動半導體及AI產業進駐亞灣，並落實「亞洲資產管理中心高雄專區」，這也是他持續關心推動的重大目標。待新大樓落成後，將結合台灣碳權交易所，讓高雄成為綠色金融及資安創新重鎮。

賴瑞隆強調，未來會延續市府招商引資的穩健腳步，全力推動各項重大建設；也會讓舊市議會的轉型帶動南高雄產業布局，讓高雄的經濟發展持續大步邁進。

2026九合一選舉 高雄市選舉 賴瑞隆

延伸閱讀

歷史場域活化 高雄舊市議會公辦都更案動土

高雄選戰 賴瑞隆會勘防洪、柯志恩成立鳳山後援會

初試水溫 柯志恩鳳山後援會 王金平力挺

觀察站／得鳳山者得高雄 藍綠必爭灘頭堡

相關新聞

江怡臻批中央食安處置反覆 點名蘇巧慧、沈伯洋應監督中央

中聯油脂大豆沙拉油遭驗出致癌物苯駢芘超標，引發食安爭議。國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室主任江怡臻今表示，中央面對重大食安事件處置反覆、標準前後不一，讓民眾對食安失去信心，並點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧、台北市長參選人沈伯洋，質疑兩人未要求中央徹查源頭、檢討失職，反而替中央開脫。

致癌油風波延燒…黃世杰質疑桃市府查核不夠嚴 市府反批「幫中央洗地」

致癌油風波延燒，民進黨桃園市長參選人黃世杰今質疑桃園市政府對校園午餐油品的清查僅止於「查詢平台」，未逐校核對批號，難以取信家長，要求教育局公開回溯報告；市府隨即反擊，指黃沉默5天才開口，卻把砲口對準地方，是「幫中央洗地」。

楊智伃：蔣萬安追毒油護食安 沈伯洋只會護中央罵地方「揪打籃球？」

毒油食安風暴，國民黨前發言人楊智伃今質疑，最怕的不只是問題油流入市面，而是政府慢半拍，還有人忙著幫中央卸責；民進黨台北市長參選人沈伯洋只會護中央罵地方，台北市長蔣萬安在第一時間全面追毒油護食安，沈伯洋在揪打籃球？

選戰交火!鄭朝方批建設被卡關 縣府不忍了:公所撤案重來、內容出錯

民進黨徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長後，近日指竹北多項建設受縣府冗長行政流程影響，以東區市場、里集會所為例，審查動輒耗時數月甚至一年半。對此，新竹縣政府今反駁，強調依法行政、絕無刻意延宕，並指案件延宕主因是竹北市公所多次變更規畫所致。

佀廣洋否認開小帳諷家暴事件 高嘉瑜：真正道歉就宣布退選

國民黨立委萬美玲兒子佀廣洋年底將投入桃園市議員選舉，不過卻遭爆出在學期間疑似有校園霸凌等行為，佀今公開道歉，不過否認他有開小帳消費民進黨前立委高嘉瑜的家暴事件。高嘉瑜今受訪表示，佀廣洋真正的道歉就是宣布退選、負起責任。

竹北藍白合卡關？三腳督釀棄保 吳旭智曝關鍵：不是看政黨

國民黨竹北市長參選人吳旭智今接受「CNEWS匯流新聞網」專訪表示，國民黨推動藍白合作立場未變，若竹北市長最後形成三腳督，不排除出現棄保效應，關鍵仍在候選人政見而非政黨，也盼藍白合作不只選前整合，更延伸至選後共同治理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。