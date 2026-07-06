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打造友善教保環境 柯志恩提3大方向挺教保、顧育兒

中央社／ 高雄6日電

打造友善教保環境，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今天提出3大政策方向，包括完善教保申訴調查制度、落實融合教育、協助私立幼兒園轉型等，希望讓高雄成為留得住下一代的宜居城市。

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柯志恩今天與多名教保界代表座談，針對幼兒教育、教保人員權益、少子化、融合教育及早療支持等議題交換意見。

柯志恩表示，「孩子有人顧，家長才敢生；老師有人挺，高雄才留得住下一代。」幼兒園是孩子接觸團體生活的第一站，政府除了守護孩子，也要建立公平、專業的制度，成為家長與教保人員最堅強的後盾。

針對教保現場面臨的挑戰，她提出3大方向，第一是完善教保申訴調查制度，兼顧兒童權益與教保人員保障；第二是落實融合教育，中央與地方同步投入特教人力、早療及專業支持資源，不能將照顧責任全數壓在第一線。

第三則是因應少子化衝擊，協助私立幼兒園轉型，推動法規鬆綁，支持有意發展長照及「青銀共好」的園所，讓教育資源持續發揮功能。

柯志恩強調，基層的建議將成為她推動中央修法及地方政策的重要依據。未來也將納入高雄友善育兒政策，包括推動育兒三箭、擴大臨托喘息服務、提升托育量能、支持教保人才及完善特殊需求家庭照顧，讓每個家庭敢生、敢養、托得安心。

柯志恩表示，一座城市能否留住年輕人，不只看產業、交通或建設，更要看孩子出生後是否擁有完善的育兒支持系統。唯有讓孩子獲得妥善照顧、家長安心打拚、老師受到尊重，高雄才能真正成為留得住下一代的宜居城市。

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