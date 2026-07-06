江怡臻批中央食安處置反覆 點名蘇巧慧、沈伯洋應監督中央

中聯油脂大豆沙拉油遭驗出致癌物苯駢芘超標，引發食安爭議。國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室主任江怡臻今表示，中央面對重大食安事件處置反覆、標準前後不一，讓民眾對食安失去信心，並點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧、台北市長參選人沈伯洋，質疑兩人未要求中央徹查源頭、檢討失職，反而替中央開脫。

江怡臻表示，中聯油脂大豆沙拉油遭驗出苯駢芘超標，真正讓民眾憤怒的，不只是問題油流向哪些食品，而是中央面對重大食安事件時，政策一變再變、標準前後不一，讓全民無所適從。

她指出，事件爆發第一時間，中央僅要求原型油品及部分加工食品下架，並以「第二層加工食品風險低」為由，不公布、不全面下架；但短短幾天後，又陸續擴大公布產品、追查流向及增加下架品項。她質疑，如果真的沒有風險，為何後續又擴大處置；如果真的有風險，第一時間為何沒有做到位，認為食安不是可以一邊做、一邊改的實驗，也不是等輿論發酵後才補破網。

江怡臻表示，行政院早在2014年成立中央食品安全辦公室，目的就是在食安事件發生時，由中央掌握污染源、追查流向並公開資訊，讓全民第一時間了解真相，而不是將責任推給地方政府。

她並點名沈伯洋及蘇巧慧，認為兩人近日未要求中央徹查源頭、檢討失職，反而忙著替中央開脫、把矛頭指向地方政府，強調立法委員的職責是監督中央政府，而非替行政部門找理由、卸責任。

江表示，蘇巧慧長期以「水獺媽媽」形象自居，這起食安事件攸關每個家庭餐桌安全，更可能影響孩子每天吃下肚的食物。她質疑，身為立法委員及母親，是否應要求中央完整公開問題油流向，並說明為何下架標準一變再變，給所有家長一個交代。

江強調，食安沒有藍綠，更沒有模糊空間，人民要的不是政治口水，也不是中央出了問題就急著找地方政府當代罪羔羊；她呼籲中央政府應負起責任，公開資訊、徹底追查源頭，建立一致且透明的處理標準，讓民眾安心。