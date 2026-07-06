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江怡臻批中央食安處置反覆 點名蘇巧慧、沈伯洋應監督中央

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
李四川競辦主任江怡臻質疑民進黨中央政府處置沙拉油食安事件反覆，並點名蘇巧慧、沈伯洋應說明立場，呼籲中央公開資訊、徹查源頭。圖／翻攝自江怡臻臉書
李四川競辦主任江怡臻質疑民進黨中央政府處置沙拉油食安事件反覆，並點名蘇巧慧、沈伯洋應說明立場，呼籲中央公開資訊、徹查源頭。圖／翻攝自江怡臻臉書

中聯油脂大豆沙拉油遭驗出致癌物苯駢芘超標，引發食安爭議。國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室主任江怡臻今表示，中央面對重大食安事件處置反覆、標準前後不一，讓民眾對食安失去信心，並點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧、台北市長參選人沈伯洋，質疑兩人未要求中央徹查源頭、檢討失職，反而替中央開脫。

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江怡臻表示，中聯油脂大豆沙拉油遭驗出苯駢芘超標，真正讓民眾憤怒的，不只是問題油流向哪些食品，而是中央面對重大食安事件時，政策一變再變、標準前後不一，讓全民無所適從。

她指出，事件爆發第一時間，中央僅要求原型油品及部分加工食品下架，並以「第二層加工食品風險低」為由，不公布、不全面下架；但短短幾天後，又陸續擴大公布產品、追查流向及增加下架品項。她質疑，如果真的沒有風險，為何後續又擴大處置；如果真的有風險，第一時間為何沒有做到位，認為食安不是可以一邊做、一邊改的實驗，也不是等輿論發酵後才補破網。

江怡臻表示，行政院早在2014年成立中央食品安全辦公室，目的就是在食安事件發生時，由中央掌握污染源、追查流向並公開資訊，讓全民第一時間了解真相，而不是將責任推給地方政府。

她並點名沈伯洋及蘇巧慧，認為兩人近日未要求中央徹查源頭、檢討失職，反而忙著替中央開脫、把矛頭指向地方政府，強調立法委員的職責是監督中央政府，而非替行政部門找理由、卸責任。

江表示，蘇巧慧長期以「水獺媽媽」形象自居，這起食安事件攸關每個家庭餐桌安全，更可能影響孩子每天吃下肚的食物。她質疑，身為立法委員及母親，是否應要求中央完整公開問題油流向，並說明為何下架標準一變再變，給所有家長一個交代。

江強調，食安沒有藍綠，更沒有模糊空間，人民要的不是政治口水，也不是中央出了問題就急著找地方政府當代罪羔羊；她呼籲中央政府應負起責任，公開資訊、徹底追查源頭，建立一致且透明的處理標準，讓民眾安心。

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