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致癌油風波延燒…黃世杰質疑桃市府查核不夠嚴 市府反批「幫中央洗地」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
致癌油風波延燒，民進黨桃園市長參選人黃世杰今質疑桃園市政府對校園午餐油品的清查僅止於「查詢平台」，未逐校核對批號，難以取信家長，要求教育局公開回溯報告。聯合報系資料照片
致癌油風波延燒，民進黨桃園市長參選人黃世杰今質疑桃園市政府對校園午餐油品的清查僅止於「查詢平台」，未逐校核對批號，難以取信家長，要求教育局公開回溯報告。聯合報系資料照片

致癌油風波延燒，民進黨桃園市長參選人黃世杰今質疑桃園市政府對校園午餐油品的清查僅止於「查詢平台」，未逐校核對批號，難以取信家長，要求教育局公開回溯報告；市府隨即反擊，指黃沉默5天才開口，卻把砲口對準地方，是「幫中央洗地」。

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黃世杰表示，中央已公布中聯油產品名單，並要求相關油品停產、加工產品預防性下架，對於引發疑慮的源頭將依法咎責。市長張善政日前則表示，教育局已與各校聯繫確認供應商使用情況，經校園食材登錄平台重複驗證後，確認全市16家外訂餐盒廠商及食材供應商均未使用該批號食用油。

不過，黃世杰認為市府說法仍有疑慮。他比對其他縣市稽查流程指出，台北、台中一開始到賣場現場查核同樣未見違規產品，後來教育局深入校園逐單比對清查，才翻出隱藏問題，目前台北清查到42校、新北50校、台中39校。

「如果桃園市政府只『查詢平台』，卻未『逐校核對批號』，這樣的嚴謹度恐怕很難取信於家長。」黃世杰表示，家長需要的不是一句「均無使用」，而是可查證的校園午餐油品回溯報告，教育局應公開清查期間、清查對象、比對方式、供餐廠商、食材供應商、逐校清查狀態，並主動通知家長，必要時擴大清查範圍。

面對質疑，桃園市府新聞處長羅楚東表示，黃世杰沉默5天，今天終於對致癌油事件開口，但令人遺憾的是，第一件事不是要求中央盡快掌握完整流向、公布完整名單，反而急著把砲口對準桃園市政府，「對至今仍未能完整掌握流向資訊的中央輕輕放下、呵護至極，再次展現學霸變官霸、仕途亨通的背後確實有一套。」

羅楚東說，食安事件發生以來，衛生局持續依中央公布流向逐案查核、追蹤下架，教育局第一時間即與各校、團膳業者及供應商聯繫確認，並透過校園食材登錄平台及供應鏈資料交叉比對，持續滾動清查，中央公布新流向，地方立即追查，「沒有一刻懈怠」。

羅楚東強調，黃世杰不是政治素人，曾任中央政務官，理應最清楚食安事件的處理流程是中央掌握源頭、公布流向，地方依流向追查、下架，如今卻把中央尚未完整掌握流向的問題輕輕帶過，把地方依法執行的工作無限放大，「究竟是不懂食安應變流程，還是刻意避談中央責任、只想操作政治攻防，市民自有公評。」

2026九合一選舉 桃園市選舉 黃世杰

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