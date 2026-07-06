影／守護毛孩與生態 沈伯洋力挺獸醫師為公衛不可或缺力量

現代社會中民眾對寵物的依賴度日益提升。民進黨台北市長參選人沈伯洋今出席獸醫師公會座談會時指出，現代社會中許多人對「毛小孩」的投入與照顧，其深厚情感完全不亞於一般父母對小孩的呵護，這也凸顯出獸醫師在都市化社會中所肩負的守護責任愈發重大。

沈伯洋表示，獸醫師的工作不僅僅是醫治不會言語的寵物，更是抵擋看不見危險的第一線。他進一步舉例，從過去防範非洲豬瘟等重大動物疫病，到地方環境中誤投老鼠藥引發的野生動物中毒等生態危機，這類與整體環境衛生、生態鏈保護息息相關的公共衛生議題，全面包含在獸醫師的業務範疇之內，整個生態環境的保護均仰賴獸醫師默默守護。

沈伯洋強調，誠如當前各界對兒少福利的投入日益增加，面對同等重要的毛小孩族群，也應以對等的心理與資源配置來照護。期盼為獸醫師爭取更公平合理的執業環境，攜手推動台灣邁向更進步的友善動物與生態公衛環境。