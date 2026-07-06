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李四川要發展北海岸觀光 蘇巧慧打造三重2.0

中央社／ 新北6日電

新北市長參選人大打地方牌，李四川要打造濱海單車及行人健行專用道，帶動北海岸觀光發展；蘇巧慧表示，她會持續和在地立委一同努力，打造「三重2.0」，讓市民真正安居樂業。

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民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今天參與立法院財政委員會考察新北市三重地區交通及公共建設進度。她在會中表示，三重、蘆洲地區人口不斷移入，醫療量能與交通環境都有迫切改善的需要。

她說，今天考察的每一項建設，都將持續帶動三重的翻新，她很感謝新北市政府這幾年對三重的規劃和執行，也感謝中央對於各項建設的協助，讓三重可以不斷升級、翻新，她會持續和在地立委一同努力，完善地方的醫療與交通建設，打造「三重2.0」，讓市民朋友真正安居樂業。

蘇巧慧接受媒體聯訪表示，對她來講，城市之間最好的關係是「共榮共好」。所謂的「共榮共好」，就是既競爭又合作，既合作又競爭。就像兩間餐廳，應該要請不同的大廚，設計不同的菜單，推出不同的菜色，來讓顧客可以享受到最好的服務。

她表示，希望自己是「總鋪師」，可以串聯新北的山海資源、人文特色。在這樣的好資源之下，鼓勵所有專業的廚師們端出自己的拿手菜，讓新北市民享受到最豐富的菜餚，新北更漂亮。

國民黨新北市長參選人李四川今天上午到石門及三芝出席川友會成立活動，李四川指出，淡江大橋通車後，未來淡海輕軌也可能延伸，除了交通建設外，也應結合觀光發展，他已提出濱海單車及行人健行專用道的構想，將會分段推動，民眾不必出國當背包客，就能在新北體驗濱海騎單車、健行的美好。

李四川說，三芝、石門、金山、萬里一帶擁有非常漂亮的海岸線，觀光資源相當豐富，將來會妥善規劃帶動觀光人潮，讓在地青年有機會返鄉工作；而針對北海岸偏遠地區建設，他當選市長後，將提高地方公所自主預算，讓建設更貼近在地需求。

李四川接受媒體訪問時也說明「雙北共治」主張，他表示，雙北本來就是共同生活圈，像是淡北道路、中和光復線施工、河域管理等，都是兩市共同治理及推動，「兩市能夠共治才能共榮」，他將持續推動雙北共治，讓建設不因縣市界線而中斷。

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 蘇巧慧

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