矢板明夫受攻擊 綠營中市長參選人何欣純譴責暴力

針對日本資深媒體人矢板明夫上午10時演講後受到攻擊一事，民進黨台中市長參選人何欣純表示震驚，並遺憾發生這樣的暴力事件，尤其是在台中市讓矢板明夫遭遇到這樣危險的狀況，已第一時間致電問候，希望他早日康復和心情能盡早恢復平靜。

何欣純說，希望警方盡速逮捕施暴者並釐清真相，好讓市民安心，因為台中市須是要一個讓人安全和安心的城市，她也再次譴責暴力。

矢板明夫上午受春雨文教基金會邀請到台中市擔任營隊講師，未料演講結束欲離開飯店時，遭不明男子蓄意尾隨，並出手攻擊臉部，造成矢板明夫嘴唇破裂流血，男子隨後逃逸。不過，警方今天下午4時許，已在台中機場將涉案廖姓男子緝捕到案，依傷害罪偵辦，正進一步釐清，並將建請檢察官聲請羈押。