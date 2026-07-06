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選戰交火！鄭朝方批建設被卡關 新竹縣府不忍了：公所撤案重來、內容出錯

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
鄭朝方6月13日在臉書表示，東區市場、里集會所等建設的都市設計審議都需配合縣府行政流程，「動輒是數月到一年半以上的漫長等待」。圖／取自鄭朝方臉書
鄭朝方6月13日在臉書表示，東區市場、里集會所等建設的都市設計審議都需配合縣府行政流程，「動輒是數月到一年半以上的漫長等待」。圖／取自鄭朝方臉書

民進黨徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長後，近日指竹北多項建設受縣府冗長行政流程影響，以東區市場、里集會所為例，審查動輒耗時數月甚至一年半。對此，新竹縣政府今反駁，強調依法行政、絕無刻意延宕，並指案件延宕主因是竹北市公所多次變更規畫所致。

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鄭朝方6月13日在臉書表示，擔任竹北市長3年多來，深刻體會縣政府對13鄉鎮市發展的影響，並以竹北為例指出，東區市場、里集會所等建設的都市設計審議都需配合縣府行政流程，「動輒是數月到一年半以上的漫長等待」。他表示，交通、教育等縣府權責事項，也是他決定參選新竹縣長的重要原因，希望「讓新竹縣超越新竹縣」。

事隔23天，相關爭議持續延燒，縣府今發布聲明反擊，強調各項建設均須依法辦理，絕無刻意延宕，反而是竹北市公所多次調整政策、變更設計及採購方式，導致行政程序必須重來，將案件延宕歸咎於縣府並無道理。

縣府以原名「東區市場」、現稱「竹北水岸市集River Bank 1」為例表示，自2019年起即配合審查，但公所推動期間多次變更設計，工程經費由3.8億元增至5.5億元，2023年終止契約，2025年又以新案重新提送，使原已完成的都審及建照程序全部重來。

縣府指出，雖採都市設計審議、建照等「平行審查」機制加速辦理，但公所送件仍多次出現內容不符、文件缺漏等情形，經協助補正後，已於2026年6月11日核發建照；竹北市公所還希望在未取得建照前先行辦理工程招標，因涉及履約及法律風險，仍建議依法辦理。

針對泰和里集會所，縣府表示，公所於2026年1月提出建照申請後，因內容與原核定多目標使用不符，經協助變更設計，3月19日即核發建照；至於消防、自來水、電力、電信及排水等「五大管線」審查屬各主管機關權責，非縣府建管審查範圍，該案已於6月15日完成審查，並於今天完成開工備查。

縣府呼籲，建設推動涉及多項法規與跨機關審查，並非單一機關能隨意決定。市公所決策多變不僅增加公務資源負擔，更嚴重影響整體案件處理效率。期盼外界能基於完整事實與客觀資料看待公共建設歷程，而非將行政程序誤解為「卡關」，縣府將持續在合法合規前提下，全力協助各鄉鎮市加速地方發展。

2026九合一選舉 新竹縣選舉 鄭朝方

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