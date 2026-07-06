佀廣洋否認開小帳諷家暴事件 高嘉瑜：真正道歉就宣布退選

國民黨立委萬美玲兒子佀廣洋年底將投入桃園市議員選舉，不過卻遭爆出在學期間疑似有校園霸凌等行為，佀今公開道歉，不過否認他有開小帳消費民進黨前立委高嘉瑜的家暴事件。高嘉瑜今受訪表示，佀廣洋真正的道歉就是宣布退選、負起責任。

高嘉瑜今天受訪表示，佀廣洋根本就是韓劇「鐵拳教育」翻版，且幾乎所有情節都在桃園佀廣洋身上真實上映，但今天不是佀廣洋一句承認過去年少無知就可以把一切都抹煞。佀廣洋除了應該出面面對媒體，立委萬美玲也應該要一起接受媒體檢驗，但相信沒有人可以認同，這樣子算是真心的道歉。

媒體問高嘉瑜，是不是認為應該宣布退選？高嘉瑜說，佀廣洋的行徑社會是無法接受，她認為，這樣的行為是沒有資格來競選公職，也沒有資格為民眾服務，因為對於這些受害者，到現在都還沒有親身去取得原諒。

高說，所以她認為，國民黨也應該對這件事情表達一個態度，相信人民或是社會對這件事情，也都有一把尺，她覺得佀廣洋真正的道歉，就是應該要宣布退選來負起責任。