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林國漳發表「宜蘭雪山麓徑」政見活絡產業 爭取第8條國家級綠道

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民進黨縣長參選人林國漳今天發表「宜蘭雪山麓徑」政見，打造特色品牌活絡產，並爭取成為第8條國家級綠道。
民進黨縣長參選人林國漳今天發表「宜蘭雪山麓徑」政見，打造特色品牌活絡產，並爭取成為第8條國家級綠道。

宜蘭縣長參選人林國漳今天與員山鄉長參選人李筱婷、礁溪鄉長參選人吳亞蓁舉辦政策記者會，發表「宜蘭雪山麓徑淺山漫遊計畫」。林國漳指出，該計畫不僅是步道路網整合，更是量身打造專屬「宜蘭雪山麓徑」品牌，未來將活絡6大相關產業，爭取成為第8條國家級綠道，將宜蘭打造成為台灣的「山海健行首都」。

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民進黨縣長參選人林國漳繼「百萬種樹」與「海洋新宜蘭」後，今天發表「山海健行首都」政見。他表示，宜蘭擁有得天獨厚山林資源與高山步道的出入口，推動「宜蘭雪山麓徑」品牌計畫，建立具備自然、文史與經濟發展潛力的國際級山徑，期望讓一般健行愛好者至國際登山客，都能在宜蘭找到適合的漫遊節奏。

林國漳說明「宜蘭雪山麓徑」品牌的4大核心政見：

一、 串聯8大鄉鎮，啟動淺山漫遊：串聯縱貫南北的產道與步道為長程徒步網，規劃頭城、礁溪、員山的「溪北人文療癒線」，體驗溫泉與防禦遺跡；大同、三星、冬山、蘇澳、南澳的「溪南山林生態線」，走入泰雅原鄉與冷泉生活圈，拉長旅客停留天數。

二、 活絡6大產業，帶動地方經濟：實質活絡地方經濟，帶動沿線住宿營地、餐飲補給與交通接駁，並提升嚮導、保險與通訊救援動能，創造部落解說員發揮空間，吸引戶外裝備業與青年創業，讓產業紅利留在地方。

三、 4年踏查定線，爭取國家綠道：承諾上任4年內成立縣府專案辦公室，完成全線踏查定線。推動手作步道修復，建置山屋、營地與補給系統，升級衛星通訊與風險管理，爭取納入全台第八條國家級綠道。

四、 建立專屬品牌，行銷國際魅力：連通雪山山脈大縱走系統，結合淺山漫遊與高山稜線，未來將與原鄉部落深度合作，並與世界知名步道締結「友誼步道」，將宜蘭山海路徑推向國際。

林國漳強調，最好的觀光政策是能讓在地生活、產業與自然環境共榮共好，透過基礎建設的完善與「宜蘭雪山麓徑」品牌行銷，讓自然生態與常民文化，成為推動地方經濟轉型與躍上國際舞台的最大動能。

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 林國漳

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