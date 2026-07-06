竹北藍白合卡關？三腳督釀棄保 吳旭智曝關鍵：不是看政黨

國民黨竹北市長參選人吳旭智今接受「CNEWS匯流新聞網」專訪表示，國民黨推動藍白合作立場未變，若竹北市長最後形成三腳督，不排除出現棄保效應，關鍵仍在候選人政見而非政黨，也盼藍白合作不只選前整合，更延伸至選後共同治理。

吳旭智今接受主持人黃光芹政論live直播節目「中午來開匯」專訪時表示，當初國民黨辦理竹北市長初選時，參與初選的4人都曾向縣黨部確認，若涉及藍白合作，將由國民黨先完成初選，再與民眾黨透過協商或民調等機制決定共同人選。他強調，從初選至今，地方黨部態度始終一致，自己也未曾接獲要求退選或禮讓的訊息，因此仍依照初選結果持續推動地方整合。

對於民眾黨前主席柯文哲日前表示竹北將推自己的人選，吳旭智認為，2024年總統大選至今政治局勢已有變化，不能直接以當年柯文哲在竹北高得票，推估2026市長選情或支持度移轉效果，因此仍應回到公平機制決定最強人選。他表示，民調雖非完美，但至少是一套公開透明、雙方較容易接受的制度，目前也尚未想到比民調更具共識的方法。

吳旭智指出，目前討論重點不應是誰退選，而是如何建立雙方都能接受的整合制度，若自己直接退選，不僅難向支持者及共同參與初選的同志交代，也無助於藍白合作。他強調，國民黨從未要求民眾黨禮讓，而是希望建立公平程序，共同推出最具勝算的人選。

談及若最後形成三腳督，吳旭智認為，選戰後期確實可能出現棄保效應，但關鍵仍在候選人能否提出具體政見。他以2022年竹北市長選舉為例指出，當年民進黨鄭朝方約獲4成選票，國民黨林為洲約3成、無黨籍郭漢章約2成，顯示竹北不能只看藍綠基本盤，更重要的是候選人的政策、政績與未來願景。

談到「得竹北者得竹縣」說法，吳旭智表示，竹北人口約占新竹縣總人口三分之一，選民投票傾向幾乎會影響整體新竹縣選舉結果，黨中央及地方黨部目前都持續積極推動整合，徐欣瑩也一直不斷努力黨內外整合，當然也包括徐的初選對手、新竹縣副縣長陳見賢的力量。

主持人提問「若徐欣瑩未來當選新竹縣長，邀請擔任副縣長是否具有吸引力」，吳旭智表示，目前仍在選戰期間，並未討論相關議題，目前仍是在民選制度中接受選民考驗，一方面累積歷練，一方面思考未來還能為地方做些什麼。