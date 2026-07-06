沈伯洋稱食安中央地方缺一不可 蔣萬安酸：民眾批評才公布名單

致癌油食安風暴，民進黨北市長參選人沈伯洋今說，他上午已與食藥署開會確認處理進度；地方應依法查核、中央負責彙整全國資訊，兩者缺一不可。蔣萬安今酸，本來就是中央地方共同面對，市府第一時間嚴格標準預防性下架，同樣中央也應即刻資訊公開透明，「不是到民眾批評了、做了呼籲以後，才把這些業者名單公布。」

北市長蔣萬安今天下午赴災害應變中心聽取各局處防颱準備工作，媒體問蔣，怎麼看沈伯洋公布與衛福部等的開會照片，還說希望能少一份政治口水？蔣萬安說，本來就是如此，大家應該共同面對，因為這是全國一致性食安風暴。希望地方政府，各縣市第一時間即刻稽查、下架，而且追查流向。

蔣說，同樣如果中央也能掌握相關業者名單，資訊能夠公開透明、第一時間就公布或在專區上定期更新，對於食安的理解，民眾有知的權利，北市府就是一起來共同面對，包括現在針對高風險品項，當然如果有跨縣市平台，就可以更快速各縣市來勾稽比對、查核，即刻讓民眾掌握，讓民眾了解。

另外，沈伯洋昨天對於蔣萬安提出四點呼籲，表示是在責任移轉？蔣萬安說，中央地方就是共同來面對。但台北市政府第一時間即刻全面擴大，且用最嚴格標準來做預防性下架。同樣的，中央應該也要即刻把所有掌握的資訊公開透明，而不是到民眾批評了、做了呼籲以後，才把這些業者名單公布。

蔣說，這個部分非常清楚，面對全國性的食安議題，中央、地方本來就有各自要負的責任，大家共同一起面對來共同解決。