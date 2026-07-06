偏鄉居民抱怨路太爛！李四川：我的專長提高公所預算 給大家最勇的路

國民黨新北市長參選人李四川今到石門區，出席「川友會」成立大會。地方人士對偏鄉道路品質多所抱怨，李四川說，工務局評估效益，會先把錢拿去修板橋的路，他若當選市長，會提高區公所的預算，給鄉親最勇（台語，堅固）的路。

石門地方人士籌組的「川友會」，今天在山溪市民活動中心舉辦成立大會，李四川到場懇託鄉親年底投票支持他，並頒發聘書給石門區輔選幹部，包括川友會總會長許寶祿、總幹事謝坤樹、顧問團團長潘碧霞和主委施宗南。

施宗南在助講時，為石門地區的道路品質叫屈，盼做工程出身李四川建設地方。李說，日前也有石門的里長跟他反應，偏遠地區的路都崎嶇不平，年底如果他選上市長，編列預算絕對跟現在不一樣。

李四川表示，一般來說現在各地要修補道路，都會向市府工務局提出申請，工務局做評估時，會考慮做這條路，在板橋可能3萬人在走，在石門可能只有300人，所以會先做比較重要的板橋。

李四川的對策是提高各區區公所的預算，他說，這樣做可以落實地方自主的精神，讓各地區公所有專門的預算，才有可能解決現在一堆路必須要開闢，還是要補路的問題，「這個是我的專門，一定給你最好的路和最勇的路。」

對於石門的願景，李四川說，現在淡江大橋已經通了，淡海輕軌綠線已經通了，但是藍線現在還都未核准。綠線是要延伸到三芝、石門，推動綠線不是要做捷運的交通，而是要做觀光。現在一堆人背背包去國外健行，其實輕軌綠線沿路做類似健行的步道或自行車道，就不用背背包去國外健行。

李四川表示，三芝、石門的建設願景，他一定會好好的規畫，讓北海岸沿岸這麼漂亮的海岸線，吸引大家來健行、騎車。石門、三芝有很好的梯田，相當的漂亮，他也會去發展，把所有觀光人口都帶進來。只要能促進觀光發展，年輕人就會回來，他一定會來努力。

國民黨新北市長參選人李四川今到石門區，出席「川友會」成立大會。記者邱瑞杰／攝影