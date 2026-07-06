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佀廣洋為昔日不當言行道歉 強調有錯承擔未證指控盼回歸事實

桃園電子報／ 桃園電子報

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國民黨桃園區市議員參選人佀廣洋因求學時期及過往言行遭網路指控，逐項澄清，強調「有做過的事一定承認，沒有做過的事也必須說明」。圖：截自臉書

國民黨桃園市議員參選人佀廣洋近日因求學時期及過往言行遭網路指控，引發外界關注。佀廣洋今（6）日發文表示，童年與青少年時期的自己不成熟，也曾搗蛋惹禍，若當時行為讓同學感到受傷，不論時間遠近，他都尊重對方感受並深深致歉；但對於並非事實或缺乏證據的指控，他也逐項澄清，強調「有做過的事一定承認，沒有做過的事也必須說明」。

佀廣洋表示，這段時間面對網路指控，他花了一段時間回憶並反省。他坦言，有人指稱他5歲幼兒園時曾在同學頭髮上塗白膠，因事隔23年已無印象，但仍尊重對方現在的感受並表達歉意；另有國中同學指控他曾替人取綽號造成傷害，他也表示現在理解對方感受，必須深深致歉。

針對外送訊息爭議，佀廣洋說明，當時因送餐誤點，他傳訊詢問對方是否出了車禍，原意是關心、沒有惡意，但用詞讓對方不舒服，因此仍要道歉。至於曾被指推倒亞斯伯格症同學，他說，國中時雙方因故拉扯，自己不慎將對方推倒，當時雙方家長都有到校，他也已表達歉意，如今再次致歉。

佀廣洋也提到，外界提及他過去兩段感情，對於不愉快分手及當時處理不夠成熟，他一直深自反省，也再次道歉，並感謝過去陪伴、給予對方祝福。他強調，曾經做過的事，他都會承認；對於自身行為帶來的傷害，不論時間隔多久，都會認錯反省。

不過，佀廣洋也對部分網路指控逐項否認。他表示，有人稱他求學期間因成績不好讓全校陪同重考、要求警衛罰寫他的名字100遍、在補習班偷吃同學雞排、約人看電影不成便稱對方有恐男症、將同學手機泡水等，他都鄭重澄清並非事實。

針對匿名帳號遭指以不雅文字辱罵前立委高嘉瑜、恐嚇律師，佀廣洋也強調，該帳號不是他的，他從未開設任何小帳號。高嘉瑜日前也表示，對於相關事件是否彼此有關，沒有任何證據，也不做沒有根據的推論。

此外，對於有人指稱他認識黑道導致同學人人自危，佀廣洋澄清，自己從未加入任何黑道組織，也沒有涉入幫派活動；至於外界指稱販售大麻煙彈，他更強調絕無此事，並指出販售毒品屬刑事犯罪，他願意接受司法調查以證清白。

佀廣洋也回應學業與校園相關爭議。他表示，外界質疑他學測成績大幅進步並影射舞弊，但學測是國家考試，他絕對沒有舞弊；大學期間也並非外傳因母親施壓才順利畢業，而是依照學校規定及程序辦理休學，完成補修後才畢業。

至於曾遭指高中時因簽賭被移送少年法庭，佀廣洋坦承確有此事，並表示自己非常後悔，也覺得對不起家人。當時因輕忽與誤判在網路上下注，後來是母親萬美玲親手將他送辦，案件也已經少年法庭依法裁定責付。

佀廣洋最後重申，自己有做過的事一定承認，並會認錯反省；但沒有做過的事，也必須予以澄清。未來若仍有與事實明顯不符的指控，在無法逐一自證清白的情況下，將交由司法調查釐清真相。他也再次向曾因他的行為感到受傷的人表達歉意，強調會記取教訓、反省改進。

本文章來自《桃園電子報》。原文：佀廣洋為昔日不當言行道歉 強調有錯承擔未證指控盼回歸事實

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