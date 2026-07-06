童子瑋要謝國樑為基隆虐童案道歉 也籲市府建立通報、內控機制

基隆市某幼兒園發生虐童案，家長不滿市府處置。民進黨基隆市長參選人、議長童子瑋6日要求，基隆市長謝國樑應公開向家長道歉，並建立明確機制，包括通報、內控、處理。民進黨立委陳培瑜批，謝國樑流淚不是為了孩子，而是「鱷魚的眼淚」，擔心自己沒辦法連任。

童子瑋今日赴民進黨中央黨部舉「基隆幼兒園虐童案」記者會，民進黨立委陳培瑜、張雅琳陪同出席。他透露，自己早在事發兩周前透過議員掌握訊息，考量市府已介入就未發表相關評論，直至3日，有家長出示影片並詢問「如果是你兒子能接受嗎？」，並抱怨市府作為荒腔走板。

童子瑋指出，謝國樑當初以「小愛爸爸」形象參選，選後還成立兒少處，此次卻看不見角色。兒少處跟教育處權責不分、疊床架屋，導致公務人員不曉得誰負責什麼；謝國樑臉書回應更像是第三者，只要發生事情就卸責、犧牲公務員，事後掉眼淚就可以解決政治效應。

童子瑋也提出兩點要求，包括謝國樑應公開向家長道歉，以及市政府要建立明確、完整的機制，包括通報、內控、處理。

記者會現場也播放15秒的孩童受虐影片，民進黨立委陳培瑜對謝國樑提出三問，包括謝國樑親自主持4次會議，應公開相關紀錄；第二，目前逾20個小孩受虐，但雲端紀錄只能保存9天，市應要全力調查還有多少兒童受虐；第三，謝宣稱「兒少保一條龍」，卻沒看到兒少處角色。

她說，根據「教保服務人員條例」，最重可讓幼兒園廢止設立許可，但謝國樑至今未作出處分，也才罰40萬元，無法理解為何謝國樑輕輕放下，也呼籲基隆市府未來不要把責任推給中央。

陳培瑜批評，謝國樑先前為此流淚，那並非是為孩子流的眼淚，而是「鱷魚的眼淚」，擔心自己沒有辦法連任，請謝國樑拿出魄力，為全基隆的孩子站出來，討回公道。

張雅琳質疑，一般縣市逾3個個案就會成立單一窗口，以重大兒虐專案處理，為何謝國樑沒有比照，是搞不清楚還是低估？她也說，謝國樑稱會進行第二階段調查，但是否追究負責人責任？若已知有人施暴，為什麼沒有完成通報？應追究整個園所的責任，而非只有兩位老師；市府讓第一線受虐的兒童家長非常心痛，還孤立無援。