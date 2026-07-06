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影／遭指霸凌、簽賭 佀廣洋打破沉默回應17項指控：致上最深歉意

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋，近期遭多名同學、網友指控校園霸凌，沉默多日後他今在臉書發表聲明。圖／佀廣洋提供
國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋，近期遭多名同學、網友指控校園霸凌，沉默多日後他今在臉書發表聲明。圖／佀廣洋提供

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋，近期遭多名同學、網友指控校園霸凌，沉默多日後他今在臉書發表聲明，對童年不成熟行為逐一致歉；但對於指控他販售大麻、開分身帳號謾罵前立委高嘉瑜、認識黑道等說法，他強調沒做過的事將交由司法還原真相。

2026九合一選舉

佀廣洋投入年底桃園市議員選舉後，隨即遭自稱昔日同學、老師的網友爆料學生時期霸凌爭議，包含塗白膠、取歧視綽號、走廊嗆聲「知不知道我媽是誰」等，相關爆料文在Threads引發熱議。

佀廣洋今首度發文，針對外界17項指控回應，他坦言童年和青少年時不成熟、搗蛋惹禍，若讓同學受傷，不論遠近他都尊重對方感受並致歉；其中，有人指控他5歲幼兒園時曾在同學頭髮上塗白膠，因時隔23年他完全沒有印象，仍尊重對方感受，願意致歉；國中時期他曾對女同學取綽號造成傷害，他也道歉。

佀廣洋承認，過去訂外賣因送餐誤點，他傳訊詢問對方是否出車禍，本意是關心但用詞讓對方不舒服；至於被指控將亞斯伯格症同學從椅子上推倒一事，佀說明，國中時他與對方因故拉扯，不慎推倒對方，當下已致歉，如今再次道歉；過去2段感情他坦言處理得不夠成熟，也再次道歉，並感謝對方過去的陪伴。

但對於指控他因成績不好讓全校陪他重考、要求警衛罰寫名字100遍、在補習班偷吃同學雞排、約女同學看電影不成就說她有恐男症、將同學手機泡水等說法，他強調「絕對沒有這些事」。

佀廣洋強調，有人指他用小帳號謾罵前立委高嘉瑜、恐嚇律師，「那個帳號不是我的，我從來沒有開設任何小帳號」；至於認識黑道一事，他從未加入黑道或涉入幫派，只是「無法了解每一個我所認識的人的背景。」

對於販售大麻煙彈指控，佀廣洋強調絕對沒有，願接受司法調查以證清白；有人說他學測成績大幅進步有問題，佀強調學測是國家考試，他絕對沒有作弊。

至於他在籃球隊被同學毆打、對方母親下跪求饒、萬美玲施壓解散球隊等指控，佀廣洋澄清，實情是他練球時遭毆打受傷，萬美玲選擇原諒，並無對方家長下跪一事，球隊解散更是3年後的事；另大學被二一因母親施壓才畢業一說，實則他依校規辦理休學，完成補修後才畢業。

佀廣洋提到，高中時曾因簽賭被移送少年法庭，他很後悔，因自己輕忽、誤判在網路下注，「這件事情是媽媽親手將他送辦」，也已經少年法庭依法裁定責付。

「有做過的事我一定會承認、認錯反省，沒有做過的事也必須予以澄清。」佀廣洋最後表示，未來如有指控與事實明顯不符，將交由司法釐清真相，並再次向受傷的人致上最深歉意。

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佀廣洋 霸凌 萬美玲 2026九合一選舉 桃園市選舉 高嘉瑜 簽賭

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