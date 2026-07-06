網軍打得火熱 蘇巧慧：選舉真的不用選成這樣

2026選戰愈熱，網軍也動得愈厲害，有人拿民進黨雙北市長參選人沈伯洋、蘇巧慧名字取不雅玩笑。蘇巧慧今天說，選舉「真的不用選成這樣」，她還是堅持正面、正向樂觀的選戰，希望要帶給大家的是新世代扛起新時代的選舉方式。

對於網軍攻擊蘇巧慧，卻不慎洩漏程式碼，不過藍營認為是綠營反串。蘇巧慧表示，近來有許多原本支持國民黨特定人物的網路帳號，轉而支持她的對手並對她發動攻擊，對手是否有網軍，應由對方陣營自行說明。對於外界質疑相關攻擊是刻意反串，她認為，這樣的說法未免太低估選民的智慧。

媒體詢問，近日有新聞粉專以她及民進黨立委沈伯洋名字取諧音不雅綽號一事，蘇巧慧表示，選舉「真的不用選成這樣」。

她表示，不論是網軍或相關圖片，她仍堅持以正面、正向、樂觀的方式打選戰，希望帶給社會的是新世代、新時代的選舉方式。

她認為，無論是議員、立法委員或地方首長等公職人員，都應該以城市願景、問政態度、問政成績及未來理想來說服選民，並與市民一起讓城市變得更好，這也是希望新北市民支持新北隊的重要理由。