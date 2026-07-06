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網軍打得火熱 蘇巧慧：選舉真的不用選成這樣

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
立法院財政委員會考察新北市三重區交通及公共建設，民進黨新北市長參選人蘇巧慧到場參與。記者葉德正／攝影
立法院財政委員會考察新北市三重區交通及公共建設，民進黨新北市長參選人蘇巧慧到場參與。記者葉德正／攝影

2026選戰愈熱，網軍也動得愈厲害，有人拿民進黨雙北市長參選人沈伯洋蘇巧慧名字取不雅玩笑。蘇巧慧今天說，選舉「真的不用選成這樣」，她還是堅持正面、正向樂觀的選戰，希望要帶給大家的是新世代扛起新時代的選舉方式。

2026九合一選舉

對於網軍攻擊蘇巧慧，卻不慎洩漏程式碼，不過藍營認為是綠營反串。蘇巧慧表示，近來有許多原本支持國民黨特定人物的網路帳號，轉而支持她的對手並對她發動攻擊，對手是否有網軍，應由對方陣營自行說明。對於外界質疑相關攻擊是刻意反串，她認為，這樣的說法未免太低估選民的智慧。

媒體詢問，近日有新聞粉專以她及民進黨立委沈伯洋名字取諧音不雅綽號一事，蘇巧慧表示，選舉「真的不用選成這樣」。

她表示，不論是網軍或相關圖片，她仍堅持以正面、正向、樂觀的方式打選戰，希望帶給社會的是新世代、新時代的選舉方式。

她認為，無論是議員、立法委員或地方首長等公職人員，都應該以城市願景、問政態度、問政成績及未來理想來說服選民，並與市民一起讓城市變得更好，這也是希望新北市民支持新北隊的重要理由。

蘇巧慧 沈伯洋 雙北 2026九合一選舉 新北市選舉 台北市選舉

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被視作20年來最有機會翻轉新北 蘇巧慧：全力爭取讓新北更好

民進黨新北市長參選人蘇巧慧被黨內視為20年來民進黨最有機會翻轉新北的人選。她今天出席立法院財委會在三重的視察受訪表示，自宣布參選以來已超過700天，這段期間以「海陸空戰齊發」方式走遍新北各地，也已與民進黨新北市36位議員舉辦超過30場聯合願景說明會，希望整合團隊力量，與市民一起讓新北升級。

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蘇巧慧最容易辨識的身分，是行政院前院長蘇貞昌的女兒。這一層背景讓她比別人更早被看見，也比別人更早接受檢驗。接受本報專訪時，沒有避談父親對她的影響，但整場專訪中，她談得更多的是700多天走遍新北的觀察、對市政的想像。相較父親留下的政治身影，更希望讓選民看見的是她對新北的理解、城市未來的規畫，打造屬於蘇巧慧自己的政治品牌。

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民進黨新北市長參選人蘇巧慧接受本報專訪，最後挑戰「快問快答」，從初戀、男神到紓壓方式等話題，都一一解答。平時行程滿檔的她，坦言下班後最想做的事就是「滑手機」，不過最浪費時間的事，她也認為就是「滑手機」。

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雙北是共同生活圈，國民黨新北市長參選人李四川頻與北市長蔣萬安合體，主打「雙北共治」願景。民進黨蘇巧慧專訪時強調，雙北要共好共榮，和共治不同，像兩家餐廳競合，不能失去主體性，才能各自精采。

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新北市長選戰，外界始終拿國民黨參選人李四川的工程專業與民進黨參選人蘇巧慧比較。蘇巧慧接受本報專訪時直言，一位好的市長，不必是每個領域最專業的人，而是最會整合團隊的人，她以「哈利波特」的「分類帽」比喻，每個人都有不同天賦與專長，市長的工作就是把適合的人放在適合的位置，朝共同目標推進。

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