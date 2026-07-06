快訊

毒油風暴襲台！賴總統：完全沒妥協空間 究責絕不寬貸

李洋改革得罪既得利益者？運彩公會理事長：改革從來不是二分法

聽新聞
0:00 / 0:00

被視作20年來最有機會翻轉新北 蘇巧慧：全力爭取讓新北更好

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
立法院財政委員會考察新北市三重區交通及公共建設，民進黨新北市長參選人蘇巧慧到場參與。記者葉德正／攝影
立法院財政委員會考察新北市三重區交通及公共建設，民進黨新北市長參選人蘇巧慧到場參與。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧被黨內視為20年來民進黨最有機會翻轉新北的人選。她今天出席立法院財委會在三重的視察受訪表示，自宣布參選以來已超過700天，這段期間以「海陸空戰齊發」方式走遍新北各地，也已與民進黨新北市36位議員舉辦超過30場聯合願景說明會，希望整合團隊力量，與市民一起讓新北升級。

2026九合一選舉

被問到未來如何扮演「最強新北隊長」整合黨內派系。她表示，自宣布參選以來已經過700多天，這700多天持續走遍新北大街小巷及山海各地，希望接觸更多選民。

她指出，目前已與新北市36位民進黨議員舉辦聯合願景說明會，累計超過30場，每場活動都相當熱烈。她表示，不論是地方走訪或舉辦座談，都感受到民眾踴躍參與，也感受到「我們一起」的氛圍；這個不僅包括議員，也包括與新北市民一起努力，讓新北市更升級。

蘇巧慧也提到，上周末在板橋、林口舉辦「水獺媽媽樂園」活動，吸引超過上千個年輕家庭參與，藉此分享教育理念。她今天也感謝立委李坤城安排前往三重考察，了解停車場、五泰輕軌、機場捷運、圖書館及三重聯合醫院等建設，表示未來將持續爭取相關建設，讓新北市更好。

對國民黨新北市長參選人李四川近來多次與台北市長蔣萬安同台，主打「雙北共治」願景，蘇巧慧表示，城市之間最好的關係是「共榮共好」，也就是彼此競爭、彼此合作。

她以餐廳經營比喻，表示兩間餐廳應由不同主廚設計不同菜單、推出不同菜色，提供民眾更多選擇；至於衛生、食品安全、公共安全等則應有共同標準。她說，希望自己能成為新北市的「總舖師」，串聯新北的山海資源與人文特色，鼓勵各領域專業人才發揮所長，讓新北市民享有更多元的服務，讓新北變得更好。

蘇巧慧 新北 三重 2026九合一選舉 新北市選舉 李四川

延伸閱讀

專訪／蘇巧慧：雙北要共榮 但也要各自精采

專訪／人物側寫 蘇巧慧「真慧衝」 打造個人品牌

三鶯線昨晚傳火警誤報 蘇巧慧：再給新北市一點時間

未替同派站台 正國會林銘仁挺英系廖宜琨：先救最危險的人

相關新聞

網軍打得火熱 蘇巧慧：選舉真的不用選成這樣

2026選戰愈熱，網軍也動得愈厲害，有人拿民進黨雙北市長參選人沈伯洋、蘇巧慧名字取不雅玩笑。蘇巧慧今天說，選舉「真的不用選成這樣」，她還是堅持正面、正向樂觀的選戰，希望要帶給大家的是新世代扛起新時代的選舉方式。

被視作20年來最有機會翻轉新北 蘇巧慧：全力爭取讓新北更好

民進黨新北市長參選人蘇巧慧被黨內視為20年來民進黨最有機會翻轉新北的人選。她今天出席立法院財委會在三重的視察受訪表示，自宣布參選以來已超過700天，這段期間以「海陸空戰齊發」方式走遍新北各地，也已與民進黨新北市36位議員舉辦超過30場聯合願景說明會，希望整合團隊力量，與市民一起讓新北升級。

專訪／人物側寫 蘇巧慧「真慧衝」 打造個人品牌

蘇巧慧最容易辨識的身分，是行政院前院長蘇貞昌的女兒。這一層背景讓她比別人更早被看見，也比別人更早接受檢驗。接受本報專訪時，沒有避談父親對她的影響，但整場專訪中，她談得更多的是700多天走遍新北的觀察、對市政的想像。相較父親留下的政治身影，更希望讓選民看見的是她對新北的理解、城市未來的規畫，打造屬於蘇巧慧自己的政治品牌。

專訪／快問快答 蘇巧慧休息、放假最想做這件事

民進黨新北市長參選人蘇巧慧接受本報專訪，最後挑戰「快問快答」，從初戀、男神到紓壓方式等話題，都一一解答。平時行程滿檔的她，坦言下班後最想做的事就是「滑手機」，不過最浪費時間的事，她也認為就是「滑手機」。

專訪／蘇巧慧：雙北要共榮 但也要各自精采

雙北是共同生活圈，國民黨新北市長參選人李四川頻與北市長蔣萬安合體，主打「雙北共治」願景。民進黨蘇巧慧專訪時強調，雙北要共好共榮，和共治不同，像兩家餐廳競合，不能失去主體性，才能各自精采。

專訪／蘇巧慧喻自己是哈利波特分類帽 把人放在對的位置

新北市長選戰，外界始終拿國民黨參選人李四川的工程專業與民進黨參選人蘇巧慧比較。蘇巧慧接受本報專訪時直言，一位好的市長，不必是每個領域最專業的人，而是最會整合團隊的人，她以「哈利波特」的「分類帽」比喻，每個人都有不同天賦與專長，市長的工作就是把適合的人放在適合的位置，朝共同目標推進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。