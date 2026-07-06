被視作20年來最有機會翻轉新北 蘇巧慧：全力爭取讓新北更好

民進黨新北市長參選人蘇巧慧被黨內視為20年來民進黨最有機會翻轉新北的人選。她今天出席立法院財委會在三重的視察受訪表示，自宣布參選以來已超過700天，這段期間以「海陸空戰齊發」方式走遍新北各地，也已與民進黨新北市36位議員舉辦超過30場聯合願景說明會，希望整合團隊力量，與市民一起讓新北升級。

被問到未來如何扮演「最強新北隊長」整合黨內派系。她表示，自宣布參選以來已經過700多天，這700多天持續走遍新北大街小巷及山海各地，希望接觸更多選民。

她指出，目前已與新北市36位民進黨議員舉辦聯合願景說明會，累計超過30場，每場活動都相當熱烈。她表示，不論是地方走訪或舉辦座談，都感受到民眾踴躍參與，也感受到「我們一起」的氛圍；這個不僅包括議員，也包括與新北市民一起努力，讓新北市更升級。

蘇巧慧也提到，上周末在板橋、林口舉辦「水獺媽媽樂園」活動，吸引超過上千個年輕家庭參與，藉此分享教育理念。她今天也感謝立委李坤城安排前往三重考察，了解停車場、五泰輕軌、機場捷運、圖書館及三重聯合醫院等建設，表示未來將持續爭取相關建設，讓新北市更好。

對國民黨新北市長參選人李四川近來多次與台北市長蔣萬安同台，主打「雙北共治」願景，蘇巧慧表示，城市之間最好的關係是「共榮共好」，也就是彼此競爭、彼此合作。

她以餐廳經營比喻，表示兩間餐廳應由不同主廚設計不同菜單、推出不同菜色，提供民眾更多選擇；至於衛生、食品安全、公共安全等則應有共同標準。她說，希望自己能成為新北市的「總舖師」，串聯新北的山海資源與人文特色，鼓勵各領域專業人才發揮所長，讓新北市民享有更多元的服務，讓新北變得更好。