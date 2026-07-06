專訪／人物側寫 蘇巧慧「真慧衝」 打造個人品牌

蘇巧慧最容易辨識的身分，是行政院前院長蘇貞昌的女兒。這一層背景讓她比別人更早被看見，也比別人更早接受檢驗。接受本報專訪時，沒有避談父親對她的影響，但整場專訪中，她談得更多的是700多天走遍新北的觀察、對市政的想像。相較父親留下的政治身影，更希望讓選民看見的是她對新北的理解、城市未來的規畫，打造屬於蘇巧慧自己的政治品牌。

2026選舉，藍營要延續政權，綠營想插旗這座全國最大票倉，蘇巧慧早在前年便站上戰鬥位置，要競逐治理400萬人口的大諸侯，蘇巧慧擔子不輕，必須展現有統合的實力及能量。

「政二代」是蘇巧慧的資產、光環，卻也是包袱。蘇貞昌性格鮮明，「衝衝衝」形象深植人心，蘇巧慧提出「真慧衝」專屬口號，巧妙結合父親蘇貞昌招牌的「衝衝衝」形象，象徵傳承強大執行力並升級為更細膩、創新會做事的「慧（會）衝」風格。

「父親本來就是一個對人溫暖、對事嚴格的人」蘇巧慧比喻，就像水龍頭最上面的螺絲一定要鎖緊，下面指令才不會跑掉，她以台積電追求高良率為例，「我們也是在拚這個」。

訪談間她不否認父親對她做事態度的影響，談起希望成為什麼樣的市長，她沒有先談工程或建設，而是提出三個關鍵字「溫暖、創新、會做事」。

在她眼中，溫暖代表願意傾聽、理解不同族群需求；創新不是推翻過去，而是用新方法解決老問題；會做事則是把政策真正落實，而不是停留在口號。希望這三個特質，成為外界認識蘇巧慧印象。

其實從選戰策略就能一虧一二，競選視覺、文宣到社群經營，幾乎都以「蘇巧慧」為品牌主體，鮮少訴諸家族光環或親情牌。

她不是切割父親，而是降低對父親的依賴，外界貼上「政治世家」標籤，她沒有試圖否認，而是希望透過一次次與市民互動、地方經營及政策論述，把焦點從背景轉回蘇巧慧這個人。

市場裡，她對每位要求握手、合照的市民來者不拒；親子活動中，孩子能脫口而出喊她「水獺媽媽」，相較於父親蘇貞昌一向給人果決、威嚴的領導者印象，蘇巧慧希望以親和、傾聽、陪伴的方式與選民建立連結。

從三屆立委到挑戰新北市長大位，蘇巧慧要證明的是，選民在提起她時想到的是她的理念、風格與治理能力，不是任何人的附屬或延伸。