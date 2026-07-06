快訊

世足賽／川普致電施壓？美國隊巴洛根吞紅牌 FIFA罕見暫緩禁賽

今高溫飆38度！強颱巴威長胖逼近風王 歐洲預測周六登陸北部、東部等4路徑

聽新聞
0:00 / 0:00

專訪／快問快答 蘇巧慧休息、放假最想做這件事

聯合報／ 記者葉德正林昭彰蕭白雪王慧瑛／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧接受本報快問快答挑戰，被問到自己最有魅力的部位，她想了一下回答「眼睛」，還笑著補一句「大家都說我是個溫暖的人」。記者季相儒／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧接受本報快問快答挑戰，被問到自己最有魅力的部位，她想了一下回答「眼睛」，還笑著補一句「大家都說我是個溫暖的人」。記者季相儒／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧接受本報專訪，最後挑戰「快問快答」，從初戀、男神到紓壓方式等話題，都一一解答。平時行程滿檔的她，坦言下班後最想做的事就是「滑手機」，不過最浪費時間的事，她也認為就是「滑手機」。

2026九合一選舉

談到初戀、初吻發生在什麼時候，蘇巧慧笑說「大學的時候」、「那時候只有一個人說我漂亮，然後我就嫁給他了」；給年輕人的戀愛建議，她笑回「我自己沒什麼經驗」。

被問到心目中的男神是哪位藝人，她笑說「這其實還滿多的，帥就是帥啊，這無法舉例。」

至於自己最有魅力的部位，她想了一下回答「眼睛」並補充「大家都說我是個溫暖的人」，至於最想整形的部位，她直言「我覺得我覺得現在就還滿好的了啦」。

結束一天行程後，最想做的第一件事是什麼？蘇巧慧毫不猶豫回答「脫掉西裝外套，坐下來滑手機」她也坦言，平常紓壓方式就是「吃甜點」，至於覺得最浪費時間的事情，同樣是「滑手機」。

如果放一天假、不用跑行程，最想去哪裡？蘇巧慧笑說，本來想回答「滑手機」，隨後認真表示，想去坪林喝茶、貢寮看海，九份快要有紅燈籠祭了，講一講每個地方都想去。

至於被問到最具代表性的新北美食，她點名現在大出的五股綠竹筍、八里柚子及金山蕃薯，「不過這樣講還有很多，其他地方會不會覺得不公平？」

被問到政壇最麻吉的朋友，蘇巧慧回答是立委邱議瑩，兩人常聊買衣服；至於「政壇頭號敵人是誰」，她則笑答「我自己吧，因為要超越自己很難。」

至於父親蘇貞昌是不是嚴父？她直接回答「不是，我跟你們說你們又不相信，確實不是，但他有底線不能超過」。

被問到父親蘇貞昌與前萬國法律事務所老闆顧立雄誰比較兇，蘇巧慧說，這兩個都不能得罪，不可說。

至於「最討厭記者問什麼問題？」蘇巧慧聽完立刻笑著回「下一題。」

蘇巧慧最近因跑行程高唱「粉紅超跑」引發討論，被問到可否現場再唱一次，她說「這個現在已經唱很多次了，我現在一天大概要唱個幾十次，大家可以去網路上面聽好了。」

蘇巧慧 新北 民進黨 2026九合一選舉

延伸閱讀

人物側寫／「真慧衝」 蘇巧慧打造個人品牌

專訪／蘇巧慧喻自己是哈利波特分類帽 把人放在對的位置

專訪／蘇巧慧：雙北要共榮 但也要各自精采

臺灣漫遊錄韓文譯者金依莎 盼搭起台韓文學交流橋梁

相關新聞

專訪／快問快答 蘇巧慧休息、放假最想做這件事

民進黨新北市長參選人蘇巧慧接受本報專訪，最後挑戰「快問快答」，從初戀、男神到紓壓方式等話題，都一一解答。平時行程滿檔的她，坦言下班後最想做的事就是「滑手機」，不過最浪費時間的事，她也認為就是「滑手機」。

專訪／蘇巧慧：雙北要共榮 但也要各自精采

雙北是共同生活圈，國民黨新北市長參選人李四川頻與北市長蔣萬安合體，主打「雙北共治」願景。民進黨蘇巧慧專訪時強調，雙北要共好共榮，和共治不同，像兩家餐廳競合，不能失去主體性，才能各自精采。

專訪／蘇巧慧喻自己是哈利波特分類帽 把人放在對的位置

新北市長選戰，外界始終拿國民黨參選人李四川的工程專業與民進黨參選人蘇巧慧比較。蘇巧慧接受本報專訪時直言，一位好的市長，不必是每個領域最專業的人，而是最會整合團隊的人，她以「哈利波特」的「分類帽」比喻，每個人都有不同天賦與專長，市長的工作就是把適合的人放在適合的位置，朝共同目標推進。

專訪／黨內形容是最有機會的一次 蘇巧慧拚翻轉新北

700多天前就公開表態參選的民進黨新北市長參選人蘇巧慧，走遍新北29個行政區，從民調一度落後20多個百分點，到與對手步步進逼，被黨內人士形容是「這是20多年來，（民進黨）最接近新北勝選的一次」。她說，700多天下來最大的改變，不只更多人認識她，更深刻感受到「大家一起」的力量，也期待凝聚這股力量，朝翻轉新北目標邁進。

藍白相挺 吳品叡宣布選嘉縣長

年底嘉義縣長選戰，國民黨採「在野大聯盟」模式禮讓無黨籍朴子市長吳品叡，整合在野力量對上民進黨提名的立委蔡易餘；吳品叡昨宣布參選並首度造勢，她說，自己有完整基層民意代表及地方行政歷練，希望能讓嘉義更好。

觀察站／得鳳山者得高雄 藍綠必爭灘頭堡

高雄鳳山區人口數逾卅五萬人、約占高雄總人口的一成二，當年韓國瑜競選高雄市長的「三山大會師」就是從鳳山開始，首場造勢大爆滿，就此掀起鋪天蓋地的「韓流」風暴。面對年底大選，藍營柯志恩後援會從鳳山起跑、綠營賴瑞隆也找來鳳山議員出身的立委黃捷擔任黨部主委，藍綠都將鳳山視為灘頭堡，「得鳳山者得高雄」，爭取在高雄最大票倉贏得支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。