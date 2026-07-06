專訪／快問快答 蘇巧慧休息、放假最想做這件事

民進黨新北市長參選人蘇巧慧接受本報專訪，最後挑戰「快問快答」，從初戀、男神到紓壓方式等話題，都一一解答。平時行程滿檔的她，坦言下班後最想做的事就是「滑手機」，不過最浪費時間的事，她也認為就是「滑手機」。

談到初戀、初吻發生在什麼時候，蘇巧慧笑說「大學的時候」、「那時候只有一個人說我漂亮，然後我就嫁給他了」；給年輕人的戀愛建議，她笑回「我自己沒什麼經驗」。

被問到心目中的男神是哪位藝人，她笑說「這其實還滿多的，帥就是帥啊，這無法舉例。」

至於自己最有魅力的部位，她想了一下回答「眼睛」並補充「大家都說我是個溫暖的人」，至於最想整形的部位，她直言「我覺得我覺得現在就還滿好的了啦」。

結束一天行程後，最想做的第一件事是什麼？蘇巧慧毫不猶豫回答「脫掉西裝外套，坐下來滑手機」她也坦言，平常紓壓方式就是「吃甜點」，至於覺得最浪費時間的事情，同樣是「滑手機」。

如果放一天假、不用跑行程，最想去哪裡？蘇巧慧笑說，本來想回答「滑手機」，隨後認真表示，想去坪林喝茶、貢寮看海，九份快要有紅燈籠祭了，講一講每個地方都想去。

至於被問到最具代表性的新北美食，她點名現在大出的五股綠竹筍、八里柚子及金山蕃薯，「不過這樣講還有很多，其他地方會不會覺得不公平？」

被問到政壇最麻吉的朋友，蘇巧慧回答是立委邱議瑩，兩人常聊買衣服；至於「政壇頭號敵人是誰」，她則笑答「我自己吧，因為要超越自己很難。」

至於父親蘇貞昌是不是嚴父？她直接回答「不是，我跟你們說你們又不相信，確實不是，但他有底線不能超過」。

被問到父親蘇貞昌與前萬國法律事務所老闆顧立雄誰比較兇，蘇巧慧說，這兩個都不能得罪，不可說。

至於「最討厭記者問什麼問題？」蘇巧慧聽完立刻笑著回「下一題。」

蘇巧慧最近因跑行程高唱「粉紅超跑」引發討論，被問到可否現場再唱一次，她說「這個現在已經唱很多次了，我現在一天大概要唱個幾十次，大家可以去網路上面聽好了。」