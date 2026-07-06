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專訪／蘇巧慧：雙北要共榮 但也要各自精采

聯合報／ 記者林昭彰葉德正蕭白雪王慧瑛／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧接受本報專訪時，特地安排在鶯歌在地知名店家新旺集瓷。記者季相儒／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧接受本報專訪時，特地安排在鶯歌在地知名店家新旺集瓷。記者季相儒／攝影

雙北是共同生活圈，國民黨新北市長參選人李四川頻與北市長蔣萬安合體，主打「雙北共治」願景。民進黨蘇巧慧專訪時強調，雙北要共好共榮，和共治不同，像兩家餐廳競合，不能失去主體性，才能各自精采。

2026九合一選舉

每天有數十萬人跨縣市通勤、通學，雙北人在工作、就學、生活、交通緊密相連。選戰策略上，李四川與北市長蔣萬安、現任新北市長侯友宜強強聯手，藍營雙北朝聯合作戰模式，從捷運、交通、社福等面向勾勒雙北共治藍圖。

對於李四川拋出的雙北共治、跨區合作理念，蘇巧慧強調，雙北本來就是共同生活圈，能合作當然很好，但她更想追求的是「共好共榮」，既要各自走出特色彼此競爭，也要共同努力，這與共治是不一樣狀態。

「人民沒有在管行政界線的！」蘇巧慧說，百姓在意的是生活周圍環境是否夠好，對市民有利、對城市發展有幫助，合作一起變好是大家樂見的。蘇不諱言，城市之間還要是有競爭，就像兩家餐廳，各自聘請不同大廚、設計不同菜單，做出各自的特色菜，口味一定會不一樣，顧客才有更多選擇，這是好事。

蘇還說，雖然彼此在口味菜餚端出特色，但食品安全、勞工安全等基礎架構要堅守共同標準，互相學習、合作、競爭，卻又各自精采演出，「這樣的城市關係是我比較喜歡的！」

蘇巧慧分析，新北過去長期被定位為台北的衛星城市，未來應該讓29個行政區能展現自己特色，每一區都是一顆閃亮的星星，她提出「新北亮晶晶」概念，透過「皇冠海岸」、「鑽石山城」等城市品牌，串聯山海觀光資源，讓新北從衛星變繁星。

蘇談到，過去台北縣時期推動「一鄉鎮、一特色」，奠定現在新北市各區發展基礎，未來她將進一步擦亮每一區識別度，目標是「衛星變繁星，新北亮晶晶」，串連山海資源，將新北推向國際舞台，向新北市民證明，她最能照顧市民需要、最能從新北主體性出發，要帶領這座城市邁向新時代。

雙北 蘇巧慧 蔣萬安 2026九合一選舉

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