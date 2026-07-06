專訪／蘇巧慧喻自己是哈利波特分類帽 把人放在對的位置

新北市長選戰，外界始終拿國民黨參選人李四川的工程專業與民進黨參選人蘇巧慧比較。蘇巧慧接受本報專訪時直言，一位好的市長，不必是每個領域最專業的人，而是最會整合團隊的人，她以「哈利波特」的「分類帽」比喻，每個人都有不同天賦與專長，市長的工作就是把適合的人放在適合的位置，朝共同目標推進。

蘇巧慧認為，交通、工務、都市發展、社會福利、教育等市政工作環環相扣，副市長、局處首長可以各自在工務、交通、教育、社福等不同領域發揮專業，真正重要的是跨局處協調，讓不同專業朝同一個目標前進，而不是各自為政。

她指出，自己希望成為的是「全方位的市長」，不論不同地區、不同世代，或各行各業的需求，都能兼顧，因此提出福利、家庭照護、青年、產業、觀光等不同面向政策，希望讓市政不是只有單一建設，而是兼顧城市整體發展。

在幕僚眼中，蘇巧慧被視為充分授權的領導人，對於整合各派系人馬，她也有自己獨到的一面。她說，目前正在進行的參選人座談會，雖是以各參選人為主導，但她每一場都會事前了解議員長期關注的議題，也會全程聆聽地方意見，再把地方需求納入自己的市政規畫。

她說，每位議員都有不同專長，有人深耕警消，有人長期關注社福長照，也有人熟悉地方建設，雖然偶爾會有不同意見，但最後都能整合成共同方向。

她笑說，就像哈利波特裡分類帽概念，每個人都有不同特質，也都有最適合發揮能力的位置，帶領團隊不是要求每個人都變成一樣，而是讓每個人在適合的位置，把能力發揮到最好。

她說，年輕人未必一開始就知道自己最適合什麼，因此會讓團隊成員在政策、文宣、地方服務等不同工作中累積經驗找到自己的定位，過去在基金會推動適性教育時，就主張「認識自己、認識世界，把自己放在對的位置」，帶領團隊也是同樣理念，希望每位成員都能在最適合的位置發揮專長。

蘇巧慧表示，她對團隊只有兩項要求，一是價值不能改變，二是底線不能突破；至於工作方式，她希望給予成員足夠空間，讓不同專業彼此合作，而不是事事都用同一套方式。