專訪／黨內形容是最有機會的一次 蘇巧慧拚翻轉新北

700多天前就公開表態參選的民進黨新北市長參選人蘇巧慧，走遍新北29個行政區，從民調一度落後20多個百分點，到與對手步步進逼，被黨內人士形容是「這是20多年來，（民進黨）最接近新北勝選的一次」。她說，700多天下來最大的改變，不只更多人認識她，更深刻感受到「大家一起」的力量，也期待凝聚這股力量，朝翻轉新北目標邁進。

接受本報專訪時，蘇巧慧說，她寫下一項選舉紀錄，距投票兩年多前便就表態爭取新北市長參選門票，並依黨內制度完成提名程序，有人質疑表態時機太早，她想法是既然要爭取四百萬市民信任就應提早接受檢驗，「讓選民看到我的態度、檢視問政表現，真心換真心是唯一策略」。

這段日子走遍山海城鄉，每個地方反覆拜訪，拿手歌「粉紅超跑」唱過幾百回，也能從容切換成小朋友熟悉的「水獺媽媽」，累積各年齡層「巧粉」。她說，和群眾互動是最真實的「體感」，對勝選有信心。

幾份民調指蘇在20至39歲族群支持度有優勢。蘇認為，一路走來沒刻意經營年輕選票，當區域立委10年，擅用新觀念解決老問題，關注地方文化、產業、交通等議題，用新方式讓更多人看見新北的光。

如何爭取中高齡及未表態選民支持，蘇表示，各家民調都會參考，期許成為全方位市長，兼顧各地區、世代或各行各業需求，已提出涵蓋福利、家庭照護、青年、產業、觀光等不同面向政見。

三屆立委「十年磨一劍」，蘇巧慧專訪時分享建設改變民眾生活的感動時刻。她表示，樹林山區居民歷經70年終於接通自來水，打開水龍頭、看著清水流出那瞬間，一名阿伯當場紅了眼眶，她也忍不住鼻酸；另一次是大漢溪堤外便道通車，工程團隊克服重重困難完成建設，通車典禮她更是感動落淚。

身兼民進黨新北市黨部主委，肩負重任抬轎兼坐轎，扮演綠營新北隊長，帶領黨提名的議員參選人合體作戰，她說，此次特別能感受到「大家一起」氛圍。

如果順利當選，她表示，上任後將優先檢視市府總預算，盡快將福利、家庭照護及城市發展等政見納入施政規畫，加速落實，將新北打造成為在地人認同、外地人喜歡的城市。

藍白合作來勢洶洶，蘇巧慧說，「我想爭取的是這個機會，沒考慮對手是誰」，會照著自己步調，爭取帶領四百萬新北市民一起前進機會。希望大家看到她過去10年的成績、700多天的態度，及對新北未來願景。