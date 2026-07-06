藍白相挺 吳品叡宣布選嘉縣長

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
無黨籍嘉義縣朴子市長吳品叡昨宣布參選嘉縣長，吸引大批支持者到場力挺。記者李宗祐／攝影
無黨籍嘉義縣朴子市長吳品叡昨宣布參選嘉縣長，吸引大批支持者到場力挺。記者李宗祐／攝影

年底嘉義縣長選戰，國民黨採「在野大聯盟」模式禮讓無黨籍朴子市長吳品叡，整合在野力量對上民進黨提名的立委蔡易餘；吳品叡昨宣布參選並首度造勢，她說，自己有完整基層民意代表及地方行政歷練，希望能讓嘉義更好。

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吳品叡表示，自己十二年前從朴子市民代表做起，八年前當選朴子市長，擔任市長期間與市民共同還清債務、升級福利、推動藝文下鄉，希望有機會把朴子經驗帶到嘉義縣，讓嘉義更好。

吳品叡昨晚在朴子市火車頭公園舉辦「嘉義ＲＥＡＤＹ叡力升級」感恩報告會，宣布參選縣長，嘉市長黃敏惠、立委兼國民黨嘉縣黨部主委王育敏、民眾黨嘉義市長參選人張啓楷、太保市長鄭淑分、朴子市長參選人、議員黃嫈珺都出席力挺，展現在野整合的態勢。

黃敏惠說，她觀察吳品叡自廿多歲投入公共事務以來，持續努力、勇於學習，從市民代表到卅二歲當選市長，展現行政歷練與承擔能力，選舉不分黨派，應看能力與表現，吳品叡具備專業、格局及執行力，希望鄉親給她機會，攜手為嘉義未來努力。

王育敏指出，吳品叡擔任朴子市長任內改善財政，積極推動藝文活動，展現治理能力，是嘉義縣需要的優秀人才，國民黨將全力動員支持，爭取年底勝選。

張啓楷說，將朴子的成功經驗擴展到嘉義縣，提升整體發展。

2026九合一選舉 嘉義縣長選舉

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