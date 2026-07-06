觀察站／得鳳山者得高雄 藍綠必爭灘頭堡

高雄鳳山區人口數逾卅五萬人、約占高雄總人口的一成二，當年韓國瑜競選高雄市長的「三山大會師」就是從鳳山開始，首場造勢大爆滿，就此掀起鋪天蓋地的「韓流」風暴。面對年底大選，藍營柯志恩後援會從鳳山起跑、綠營賴瑞隆也找來鳳山議員出身的立委黃捷擔任黨部主委，藍綠都將鳳山視為灘頭堡，「得鳳山者得高雄」，爭取在高雄最大票倉贏得支持。

高雄縣市合併前，三民區是高雄市人口最多的行政區，合併後鳳山比三民還多出三萬人口，就此超越三民成為最大行政區，藍綠兩黨都將鳳山視為關鍵選區。對綠營來說，市長初選時期，候選人大造勢也是以鳳山為主，對賴瑞隆而言，當然非要守住最大行政區不可。

高雄縣政壇早年流傳「得三山者得天下」這句俗諺，所以鳳山、岡山及旗山被視為高雄縣的三大票倉，當年韓國瑜才分別在三地舉辦大造勢，當時鳳山場一萬兩千張椅子不夠坐，主辦單位宣稱現場湧入三萬名支持者。

開票結果證明，韓國瑜在鳳山、岡山與旗山均獲得五成以上的選票，「得三山者得天下」這句話獲得驗證，只要能在三區取得過半或壓倒性票數，基本上已經奠定勝選根基。

為贏得年底市長選舉，立法院前院長王金平的大將蕭漢俊再度選擇鳳山當柯志恩造勢起點，柯狂打台鐵鳳山車站變便當工廠、捷運青線進鳳山火車站等議題，盼以政策打動選民。

政壇人士分析，從高雄的發展脈絡來看，鳳山一直是重要的行政區域，不少人覺得縣市合併後縣區被忽略，柯志恩選擇從鳳山出發，不僅是要平衡縣市合併之後的城鄉差距，也希望資源重新分配。