初試水溫 柯志恩鳳山後援會 王金平力挺

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩昨在鳳山成立第一個後援會，現場湧入三千人、情緒高亢，「韓流」推手、立法院前院長王金平推薦柯具備「講信用、有專業、政策好」三大優點。柯志恩表示，民進黨新潮流過去在高雄執政，出了許多貪汙腐敗的官員，若讓新潮流復辟，高雄會走回頭路。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆昨上午前往鳳山掃菜市場，下午轉往田寮視察二仁溪整治及護岸加高，要求相關單位把握時間加強疏濬，向經濟部爭取經費改建抽水站。

柯志恩在人口最多的鳳山區成立首個後援會，立法院前院長王金平、全國農會理事長蕭漢俊、鳳山後援會長楊煜德及高雄市里長主席聯誼總會前總主席劉啟芳等人到場，分贈包子、粽子、大蒜及好彩頭，預祝柯志恩高票當選。

王金平表示，四年前柯志恩在鳳山成立後援會，支持者只有昨天的三分之一，昨天人潮滿滿，他認為這是當選的前兆；高雄近幾年高科技產業一直發展，對高雄是好事，但是傳統產業非常差，兩成的人高興、八成的人在哭，就像「鐵管外面金光閃閃，管內卻生鏽」，柯志恩是最適當的去「鏽」人選，擔任市長可把高雄帶向國際。

柯志恩說，四年前她拎著一個皮箱來高雄，曾覺得心慌，第一通電話就是打給王金平院長，在他引導下走出自己的路。雖然「韓流」無法複製，但她一定會讓高雄往前走，絕對不能再有派系分贓的新潮流；現在講到高雄沒人提及鳳山，若她當市長，要讓鳳山人口突破四十萬人。

柯志恩說，「高雄已成為我用生命守護的家園」。她坦言，要在長期由綠營執政的土地上扎根並不容易，面對綠營的抹黑、攻擊與各種冷言冷語，她從不氣餒、也從未感到挫折，因選舉教會她「把腳下磨人的砂礫，化作讓自己站得更高的踏腳石」。

蕭漢俊當年曾參與「三山造勢」活動，他透露，柯志恩是很好推薦的人選，鳳山後援會只是初步試水溫，為了跨出同溫層，九月登記參選後，若有需要，王院長也會協助大型造勢活動，讓更多市民認識柯志恩，激起選民熱情。