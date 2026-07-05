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遲遲未鬆口…吳品叡點頭參選嘉義縣長 地方揭藍白合作促成最後轉折

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
朴子市長吳品叡在藍白採取「在野大聯盟」模式下宣布參選。記者李宗祐／攝影
朴子市長吳品叡在藍白採取「在野大聯盟」模式下宣布參選。記者李宗祐／攝影

朴子市長吳品叡今晚宣布投入嘉義縣長選舉，從先前始終未鬆口，到最後以無黨籍身分披掛上陣，地方觀察認為，關鍵在於藍白完成共識、國民黨轉為輔選整合角色，也讓嘉義縣長選戰出現新變數。

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嘉義縣由民進黨長期執政，藍營近年缺乏具全縣知名度的指標人選，國民黨嘉義縣黨部主委、不分區立委王育敏2022年雖曾參選縣長，但目前重心放在立法院及黨務，未再投入縣長選戰。國民黨今年改採「在野大聯盟」模式，禮讓無黨籍朴子市長吳品叡參選，藍白合作也延伸至嘉義縣選戰。

吳品叡先前遲未鬆口，主要顧慮包括家族長輩意見尚未整合、選戰資源是否足夠，以及在野力量若未團結，參選恐流於孤軍奮戰。地方人士分析，嘉義縣選舉高度耗費資金、體力與組織能量，若國民黨、民眾黨及地方派系無法全力歸隊，即使投入選戰，也難以撼動綠營長期執政優勢。

不過，吳品叡雖是無黨籍，但並非與藍營毫無淵源。她的父親吳博文是國民黨朴子市黨部主委、中評委，家族長期深耕朴子地方政治。這層背景讓吳品叡一方面能維持無黨籍形象，爭取中間選民；另一方面也有助於國民黨基層組織接受「禮讓」安排，降低藍營支持者疑慮。

地方人士指出，這次選戰結構並非傳統政黨提名，而是以吳品叡競選團隊為主體，國民黨扮演輔選與整合角色，結合黨籍議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長等基層組織支持；民眾黨則透過立委張啓楷等人站台，強化在野合作聲量。這種「無黨籍主帥、藍白組織支援」的模式，成為吳品叡從觀望到點頭的重要條件。

地方觀察認為，吳品叡以朴子市長任內累積的海線人氣與行政經驗為基礎，再加上國民黨組織動員及民眾黨聲量支援，使嘉義縣長選戰不再只是藍綠對決，而是民進黨候選人蔡易餘面對在野整合挑戰的新局。無黨籍身分能否擴大中間選票，藍白組織能否真正合流，將是後續選戰最大觀察重點。

朴子市長吳品叡擔任兩屆朴子市長，任內改善財政狀況，積極推動各項藝文活動，展現卓越治理能力。記者李宗祐／攝影
朴子市長吳品叡擔任兩屆朴子市長，任內改善財政狀況，積極推動各項藝文活動，展現卓越治理能力。記者李宗祐／攝影

2026九合一選舉 嘉義縣選舉 吳品叡 藍營 國民黨

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