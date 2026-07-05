無黨籍吳品叡宣布參選嘉義縣長 在野大聯盟正式成軍

嘉義縣長選戰升溫。無黨籍朴子市長吳品叡今晚宣布投入年底嘉義縣長選舉，成為國民黨、民眾黨首度以「在野大聯盟」模式共同支持的無黨籍嘉義縣長參選人。嘉義市長黃敏惠、國民黨立委王育敏、民眾黨嘉義市長參選人張啓楷同台力挺，展現藍白與在野整合態勢。

吳品叡晚間在朴子市火車頭公園舉辦「嘉義READY 叡力升級」感恩報告會，宣布參選嘉義縣長。國民黨不提名縣長人選，改以「在野大聯盟」方式支持吳品叡參選，整合藍營、民眾黨及在野力量，挑戰民進黨長年執政的嘉義縣。

吳品叡表示，她12年前從朴子市民代表做起，8年前當選朴子市長，擁有完整基層民意代表及地方行政歷練，擔任市長期間與市民共同還清債務、升級福利、推動藝文下鄉，希望有機會把朴子的治理經驗帶到嘉義縣，讓嘉義更好，也感謝一路支持的鄉親，成為她勇敢向前的最大力量。

國民黨立委兼嘉義縣黨部主委王育敏表示，吳品叡擔任兩屆朴子市長，任內改善財政狀況，積極推動各項藝文活動，展現卓越治理能力，是嘉義縣需要的優秀人才，國民黨將全力動員支持，爭取年底勝選。

藍白整合後的民眾黨嘉義市長參選人張啓楷表示，吳品叡展現年輕世代的治理能力，在財政健全及地方創生都有具體成果，深受鄉親肯定，呼籲在野支持者團結，將朴子的成功經驗擴展到嘉義縣，提升整體發展。

嘉義市長黃敏惠表示，她觀察吳品叡自20多歲投入公共事務以來，持續努力、勇於學習，從市民代表到32歲當選市長，展現行政歷練與承擔能力，民主社會選舉不分黨派，應看能力與表現，吳品叡具備專業、格局及執行力，希望鄉親給她一個機會，攜手為嘉義未來努力。

晚會除藍白政要及多名地方民代到場外，太保市長鄭淑芬及朴子市長參選人黃嫈珺也現身支持，為吳品叡加油，展現在野陣營整合氣勢。

無黨籍朴子市長吳品叡今天晚間宣布投入年底嘉義縣長選舉，吸引支持者到場力挺。記者李宗祐／攝影

無黨籍朴子市長吳品叡今天晚間宣布投入年底嘉義縣長選舉，吸引支持者到場力挺。記者李宗祐／攝影

嘉義市長黃敏惠站台支持吳品叡、張啓楷。記者李宗祐／攝影