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高雄選戰 賴瑞隆會勘防洪、柯志恩成立鳳山後援會

中央社／ 高雄5日電
國民黨高雄市長參選人柯志恩（前右2）5日成立鳳山後援會，包括前立法院長王金平（前右1）等人出席。圖／柯志恩競選辦公室提供（中央社）
國民黨高雄市長參選人柯志恩（前右2）5日成立鳳山後援會，包括前立法院長王金平（前右1）等人出席。圖／柯志恩競選辦公室提供（中央社）

藍綠高雄市長參選人今天勤跑行程衝刺選情，民進黨賴瑞隆會勘二仁溪，要求加強疏濬防治水患；國民黨柯志恩成立鳳山後援會，包括前立法院長王金平等人出席，展現團結氣勢。

2026九合一選舉

日前豪雨造成二仁溪旁田寮月世界一帶積淹水，如今還有颱風巴威來勢洶洶，賴瑞隆今天邀集經濟部水利署、高雄市水利局及田寮區公所等相關單位進行「二仁溪整治暨興建及加高護岸相關事項」會勘。

賴瑞隆表示，因應強颱來襲，已要求相關單位加強疏濬，並向經濟部水利署爭取新台幣3億元經費提升防洪量能。該提案也當場取得水利署等相關單位的允諾。

柯志恩今天成立鳳山後援會，現場湧進逾3000人參與，包括王金平及全國農會理事長蕭漢俊、柯志恩鳳山後援會長楊煜德、國民黨立委陳菁徽及多名國民黨高雄市議員與逾50名鳳山在地里長等人出席，展現團結氣勢。

擔任柯志恩競選總部榮譽主委的王金平表示，4年前他幫柯志恩辦後援會時，現場只有1000人，今天卻來了3000多人，他認為這是柯志恩當選高雄市長的前兆。

王金平也稱讚柯志恩「講信用、有專業、政策好」，並強調柯志恩4年前敗選後信守承諾，留在高雄深耕，更提出許多富有前瞻性的政見，相信能在高雄市政府現有基礎之上，帶領高雄變得更好；呼籲市民一起支持，讓柯志恩高票當選。

柯志恩說，民進黨常說若讓國民黨執政，高雄會走回頭路，但新潮流過去在高雄執政，但若讓新潮流復辟，才是真正讓高雄走回頭路。她強調若有機會帶領高雄，一定會帶高雄走進國際、讓高雄建設更好，呼籲市民給她機會贏得市長選舉。

對於柯志恩臉書（Facebook）近日發文稱三民區為「高雄人口最多的行政區」，但其實鳳山區才是人口最多，遭綠營批評對高雄不熟。柯志恩今天接受媒體聯訪強調，純粹是小編誤植，未來會更謹慎小心。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（左1）5日會勘二仁溪，要求加強疏濬防治水患。圖／賴瑞隆競選辦公室提供（中央社）
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（左1）5日會勘二仁溪，要求加強疏濬防治水患。圖／賴瑞隆競選辦公室提供（中央社）

2026九合一選舉 柯志恩 高雄市選舉 賴瑞隆

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