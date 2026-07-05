未替同派站台 正國會林銘仁挺英系廖宜琨：先救最危險的人

民進黨新北市議員廖宜琨今天在樹林山佳地區舉辦座談會，屬正國會的新北市議員林銘仁現身，替英系的廖宜琨站台引發熱議，林銘仁說，自己是初選落選頭，自己不再選了，廖宜琨則是「吊車尾」驚險通過初選，現階段最重要的就是「搶救最危險的廖宜琨」。

林銘仁表示，自己尊重黨內民主制度，初選結果出爐後接受結果，本屆土城、樹林、三峽、鶯歌選區議員席次由10席減為9席，當選門檻提高，選情比以往更加艱困。

林銘仁分析，國民黨提名4人，整體選情相對穩定，因此民進黨更要守住現有席次，「一定要保住廖宜琨」，否則恐影響整體版圖。

廖宜琨則細數擔任議員以來的地方政績，表示10年前自澳洲返台後，一步一腳印深耕地方，如今將挑戰第三屆連任，若沒有地方鄉親一路支持，不可能站在這裡，擔任議員以來已累積超過8000件服務案件、提出逾2000件提案，要求服務團隊秉持同理心與效率，盼不負鄉親期待。

廖宜琨表示，近年也成功爭取多項地方建設，包括萬大中和樹林線、大柑園產業園區推動、長壽公園地下停車場、育林國中設立資優班等等。

其中大柑園產業園區就是重要例子，若能順利推動，不僅可吸引AI及高科技產業進駐，也有助帶動台65線延伸、三鶯二橋系統交流道等交通建設，甚至規畫世貿中心及都市計畫，加速樹林發展。

廖宜琨也提到，自己上屆議員選舉約以1萬8000票當選，如今因席次減少，預估安全門檻提高至2萬5000票甚至2萬8000票，選情更加嚴峻，初選時自己僅以第四名、最後一席通過，特別感謝林銘仁站出來力挺，給予他很大的信心。

廖宜琨最後呼籲支持者，不僅要支持民進黨議員，也要力挺蘇巧慧參選新北市長，讓地方與市府、中央形成合作力量，持續推動樹林及土樹三鶯地區建設與福利。