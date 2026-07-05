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蘇巧慧、廖宜琨樹林座談會 民眾高喊：樹林出市長

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席議員廖宜琨座談會，現場人山人海。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席議員廖宜琨座談會，現場人山人海。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新北市議員廖宜琨樹林座談會，現場民眾擠爆樹林山佳老人會館，高喊「樹林出市長」。蘇巧慧表示，非常感謝樹林人的栽培，她和廖宜琨在樹林扎扎實實服務十年，在場的每一位樹林人都是見證人，未來她期盼有機會能夠爭取更多資源建設樹林，讓樹林迎接下一個更進步的十年。

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蘇巧慧說，十年來她和在地里長、議員共同努力，除樹林捷運正全速施作中，捷運三鶯線上周也通車，以及長壽公園停車場、學勤路防洪排水設施改善完工，還有興建市民活動中心、天幕球場，改善學校軟硬體設備，推動汙水下水道建設等等，因為有中央和地方齊心協力，讓樹林十年的進步眾人有目共睹。

對樹林未來發展，蘇巧慧提到，她期盼串聯山佳百年車站與綠廊，透過常態開放樹林調車場、設置鐵道文物館「讓樹林成為一座活的鐵道博物館」，打造兼具產業、文化、地景的鐵道廊帶，帶動樹林地區觀光發展。

蘇巧慧也說，樹林是許多中小企業的聚集地，也有很好的潛力發展高科技產業，未來她希望加速樹林大柑園地區整體開發，串聯遠東科技園區、土城工業區，成為新北新的智慧工業廊帶。

蘇巧慧大讚廖宜琨深耕基層多年，是她在地方最得力的搭配夥伴，不僅具有財經專業，更曾擔任新北市議會民進黨團總召，今天現場更有多位立法委員跨區站台，可見廖宜琨跨地域、跨領域的專業能力。

廖宜琨則表示，他在地服務多年，和蘇巧慧攜手推動地方大大小小的建設，樹林的每間國小都有和大家一起努力的成果，不論是廁所整建、操場翻新、校舍整修，還是天幕球場興建、紅土棒球場改善、網球場興建等等，也懇請民眾支持蘇巧慧，讓優秀的新北在地立委擴大服務，帶更多資源到樹林建設地方。

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