鳳山後援會人潮破3千人！柯志恩批新潮流復辟才是讓高雄走回頭路

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今天在高雄鳳山成立第一個後援會，現場湧入3千人，「韓流」推手、立法院前院長王金平推薦柯具備「講信用、有專業、政策好」三大優點。柯志恩說，民進黨新潮流過去在高雄執政，出了許多貪汙腐敗的官員，若讓新潮流復辟，會讓高雄走回頭路。

柯志恩在高雄市人口最多的鳳山區成立第一個後援會，王金平、全國農會理事長蕭漢俊、鳳山後援會長楊煜德、高雄市里長主席聯誼總會前總主席劉啟芳、鳳山里長聯誼會前主席李金福等人到場，分贈包子、粽子、大蒜及好彩頭，預祝柯志恩高票當選。

王金平表示，四年前柯志恩在鳳山成立後援會，現場人潮只有今天的三分之一，今天現場人潮滿滿，他認為是柯會當選的前兆。

柯志恩說，四年前她拎著一個皮箱來高雄，曾覺得心慌，第一通電話就是打給王金平院長，在他引導下開始在高雄走出自己的路，非常感謝四年來陪她一起打拚的議員。

柯志恩強調，韓流是任何人無法複製，高雄也不會走回頭路，若她帶領高雄，一定會讓高雄往前走；新潮流過去在高雄執政，出了許多貪汙腐敗的官員，若讓新潮流復辟，才是真正讓高雄走回頭路。

國民黨高雄市長參選人柯志恩成立鳳山後援會，現場湧入3千人，凍蒜聲不斷。記者徐白櫻／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩成立鳳山後援會，現場湧入3千人，凍蒜聲不斷。圖／柯志恩競辦提供