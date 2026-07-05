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陳以信促賴總統該來台南 為治水神話破功向市民道歉

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。圖／聯合報資料照片
國民黨文傳會主委陳以信。圖／聯合報資料照片

台南三爺宮溪日前豪雨造成溢堤及太乙工業區淹水，被網友狂酸治水破功。民進黨台南市長參選人陳亭妃明邀部會首長開協調會。國民黨文傳會主委陳以信說，最應該來台南的是賴清德總統，為他當年治水神話破功向台南市民道歉，而不是在台北一直忙著政治操作。

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陳以信指出，今早地方傳來一份公文，說陳亭妃周一邀集經濟部長龔明鑫、台電董事長曾文生到台南仁德召開協調會，針對6月26日台南三爺溪與虎尾寮地區大淹水研商解決之道。他說，找部會首長來解決問題是好事，只是希望經濟部與台電不要大小眼，不要獨厚民進黨立委，「如果國民黨台南市長參選人謝龍介也發函邀請來開會，可不要藉故說身體不好不能來啊。」

陳以信也說，陳亭妃明天請那麼多人來台南，最該請的那位卻沒有請，「誰最該請？不就是標榜台南治水神話的賴清德總統嗎？」2014年，賴時任台南市長對媒體自豪說「三爺溪淹水30年我3年解決」，現在賴總統還記得當年說過這句話嗎？

陳以信質疑，這十幾年來，民進黨政府至少花幾十億元在三爺溪周邊整治河道護岸，設抽水站並改建橋梁，花這麼多錢的結果，竟然防洪標準還是遠遠不足，遇到強降雨，三爺溪周邊照樣水淹不絕。

陳以信說，其實明天應該來台南的不是龔明鑫、不是曾文生，而是賴總統本人，陳亭妃應請賴清德回來給台南人一個交代，為他當年治水神話破功向台南市民道歉，而不是讓賴在台北一直忙著政治操作，明酸蔣萬安暗捧沈伯洋，大噴政治口水淹死全台灣人民。

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