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黃世杰提育兒與交通政見 籲支持綠營市長議員人選

中央社／ 桃園5日電
民進黨桃園市長參選人黃世杰（前排右2）5日出席蘆竹區「2026台灣百大行腳趣－羊稠步道甲蟲季」 10週年活動，他表示，自己成為父親3年多後，更能理解家長需求，已提出0至12歲兒童免健保費、強化托育等育兒政見。圖／民進黨桃園市長參選人黃世杰辦公室提供（中央社）
民進黨桃園市長參選人黃世杰（前排右2）5日出席蘆竹區「2026台灣百大行腳趣－羊稠步道甲蟲季」 10週年活動，他表示，自己成為父親3年多後，更能理解家長需求，已提出0至12歲兒童免健保費、強化托育等育兒政見。圖／民進黨桃園市長參選人黃世杰辦公室提供（中央社）

民進黨桃園市長參選人黃世杰今天前往蘆竹、八德參與活動，他提出0至12歲兒童免健保費、強化托育等主張，並表示若當選市長，將推動羊稠步道升級及加速八德區捷運建設進度。

2026九合一選舉

黃世杰上午在桃園市議員許清順、市議員參選人胡家智陪同下，出席蘆竹區「2026台灣百大行腳趣－羊稠步道甲蟲季」 10週年活動。

他表示，自己成為父親3年多後，更能理解家長需求，已提出0至12歲兒童免健保費、強化托育等育兒政見；若當選市長，將持續擴大甲蟲季活動，並盤點山林步道及特色景點，改善導覽設施，推動羊稠步道再升級，提升親子出遊品質與安全。

黃世杰下午則赴八德區，出席桃園市議員許家睿台南同鄉會暨旅桃之友後援會成立大會，黃世杰肯定許家睿過去4年問政表現，並指出八德作為桃園東區門戶，捷運綠線及三鶯線延伸工程都還在施工有待加速，若當選市長，將率市府團隊推動重大交通建設進度，補足基礎建設缺口。

黃世杰指出，八德區近年發展快速，但基礎建設仍未完全到位，許家睿跟他都是年輕世代，能用在地觀點、同理心去推動市政，盼與許家睿攜手，以年輕世代視角推動市政，並呼籲選民支持綠營人選，持續提升地方建設與公共服務。

2026九合一選舉 桃園市選舉 黃世杰 綠營

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