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影／力挺柯志恩 王金平嘆高雄「2成高興8成哭」：外面金光閃閃、裡面卻生鏽

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立法院前院長王金平參加柯志恩鳳山後援會成立大會，強調柯志恩有三大優點，可說是高雄市長的最佳人選。記者徐白櫻／攝影
立法院前院長王金平參加柯志恩鳳山後援會成立大會，強調柯志恩有三大優點，可說是高雄市長的最佳人選。記者徐白櫻／攝影

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今天在高雄鳳山成立第一個後援會，「韓流」推手、立法院前院長王金平說，高雄高科技產業一直發展，傳統產業卻非常差，20％的人高興、80％的人在哭，如同一支鐵管，外面看金光閃閃、裡面卻生鏽，需要柯志恩當市長帶來改變。

2026九合一選舉

柯志恩鳳山後援會今天成立，現場湧入3千名支持者。王金平說，四年前柯志恩在鳳山成立後援會，現場人潮只有今天的三分之一，今天現場有人潮滿滿，是柯會當選的前兆。

王金平說，高雄近幾年高科技產業一直發展，對高雄是好事，目前高科技產業已經有相當的基礎，但是傳統產業非常差，這點看股市就知道，約20％的人高興、80％的人在哭。

王金平以鐵管來比喻高雄。他說，鐵管外面看是金光閃閃、很光，但是裡面都生鏽；別的地方人口都增加，高雄卻減少，所得也跟不上台北、新竹及台中，若要把「鏽」去掉，柯志恩是最適當的人選。

王金平強調，柯志恩有三大優點值得推薦，第一、柯志恩講信用，四年前買房子來當高雄市民。第二、柯志恩是教育心理學博士，有高深學問及專業能力，可以為高雄帶來更高品質的發展。第三、柯志恩所提的政策可以獲得認同，被市民接受。

立法院前院長王金平參加柯志恩鳳山後援會成立大會，強調柯志恩有三大優點，是高雄市長最佳人選。記者徐白櫻／攝影
立法院前院長王金平參加柯志恩鳳山後援會成立大會，強調柯志恩有三大優點，是高雄市長最佳人選。記者徐白櫻／攝影

柯志恩鳳山後援會今天率先成立，現場湧入3千名支持者。記者徐白櫻／攝影
柯志恩鳳山後援會今天率先成立，現場湧入3千名支持者。記者徐白櫻／攝影

2026九合一選舉 高雄市選舉 王金平 柯志恩 國民黨

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