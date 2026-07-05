誤稱高雄三民區「人口最多」遭綠營猛批 柯志恩：小編誤植資訊

國民黨高雄市長參選人柯志恩日前誤將已歇業的鼎山夜市放入文宣，近日則在臉書稱三民區為「高雄人口最多的行政區」，但鳳山區才是人口數最多，綠營連番批柯對高雄不熟；柯今日受訪回應，確實為小編誤植，三民區是「原市區」人口最多行政區，致歉表示鳳山為最大行政區。民進黨市長參選人賴瑞隆則指這樣的錯誤讓人訝異。

柯志恩今受訪表示，的確是團隊疏失，未來在使用文字上會更謹慎小心、斟酌發文內容，此次錯誤純粹是小編誤植資訊，三民區確實是全市「次大」行政區，也是「原市區」人口最多行政區，在縣市合併後改為次大；她也反批，日前賴瑞隆團隊將永安、彌陀兩地分不清楚，日前還有民進黨市議員參選人在警察節圖卡中，將台灣警察警徽誤植成中國解放軍警徽，對方被發現後只私下撤文，從未公開道歉。

柯表示，她在許多場合一再強調「得鳳山者得高雄！鳳山是全市最大行政區」，對於發文錯誤已道歉。賴瑞隆今受訪則說，鳳山區在他2010至2012年擔任市府新聞局長時，就已經是全市最大行政區，14年來未變動，三民區和鳳山區同等重要，但會發生這樣的錯誤讓人訝異，希望柯及她的團隊能更了解高雄，更有心於認識高雄，才能避免錯誤一再發生。

美麗島電子報時常公布國政民調，常掀起各陣營討論，柯志恩說，美麗島電子報民調在4年前的8月曾公開她的民調是13％，最後她奪下40％，民調只是參考值，也有機構效應，她不會用錢買民調，未來只會站穩每個腳步，讓市民感受她的溫度，才是最重要的。賴瑞隆則說，尊重民調機構專業性，會持續提出高雄市政願景，讓人民有感，其餘意見不予評論。