被指談政見、政績「像沈伯洋」蘇巧慧：政見來自傾聽基層

新北市長選舉愈來愈熱，國民黨新北市長參選人李四川酸「我的對手談政見及政績，真的跟沈伯洋一樣。」蘇巧慧今天受訪指出，她已在新北走訪700多天，政見都是長期傾聽基層、彙整地方意見後提出，也強調好的政策經過討論獲得支持，才是新世代選舉應有的方式。

蘇巧慧表示，她走訪新北700多天，這段期間感謝第一線鄉親持續提供意見，也感謝身邊許多新北好議員給予建議，才能一項接著一項提出政見。

她說，每當提出新政見後，國民黨一開始總是不斷批評、認為不好，但過一段時間後，許多政策都獲得支持並陸續推動。

她舉例，包括兒童免費營養午餐、輪狀病毒疫苗全面免費、敬老卡升級，以及提高鄰長交通補助等，都已經得到支持並將實施，這代表好的政策提出後，大家可以共同討論，只要能讓新北升級、改善市民生活，她都願意一起討論，這就是新世代選舉的方式，希望以正面、樂觀的態度，一起創造新北的新世代。

日前蘇巧慧出席板橋區廣德里共餐活動，稱要競選第八屆的里長周建和是「豬八戒」引發議論，蘇巧慧日期回應里長是民進黨板橋非常資深的黨籍里長，是老朋友才開諧音哏玩笑，不過媒體人說，該里長受訪時說自己是「國民黨」的，且是以無黨籍參選。

蘇巧慧表示，黨部有周里長的入黨資料，里長站在第一線，比任何人都更需要照顧所有里民，不論黨派，都必須以里民福祉為優先，里長的心情、態度，以及不分黨派照顧地方的精神，與她的理念一致。