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藍營網軍露餡？蘇巧慧：有沒有網軍要問對手

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到樹林參加議員廖宜琨座談會。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到樹林參加議員廖宜琨座談會。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧與里長互動近期成為焦點，不過有網友發現網路攻擊蘇巧慧的網友，疑似不慎將「後台內容」一起貼出來，被質疑是藍營網軍。蘇巧慧今天受訪表示，這段時間有大量的網軍攻擊她，並散布不實言論，但是對手有沒有網軍，這只能由對手自己來解釋。

2026九合一選舉

蘇巧慧說，團隊會持續秉持著正面、樂觀、陽光態度來打這場選戰，像這兩周以來在板橋、林口舉辦水獺媽媽樂園都吸引了上千個年輕家庭來參與，大家都非常喜歡。

她也在各區舉辦和議員聯合的座談會，早上在淡水跟鄭宇恩議員，現在在樹林跟廖宜琨議員，等一下馬上要趕到新莊去跟林秉宥議員一起。

蘇巧慧說，新的世代就是這樣，選舉該用正面的態度提出政見，新北市民應該會希望我們不斷的提出對城市的解方，一起努力為新北的新世代加油。

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧

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