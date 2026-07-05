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國民黨備戰年底選戰 連2周赴澎湖、宜蘭開行動中常會

中央社／ 台北5日電
國民黨備戰年底縣市長選戰，計畫8日前往澎湖舉辦行動中常會、15日再到宜蘭召開行動中常會，連續2週為地方各級參選人造勢、拉抬選戰氛圍，並預計於22日正式徵召包括基隆、台北、桃園、苗栗、南投、連江等6位角逐連任的縣市長。國民黨中央黨部。圖／聯合報系資料照
國民黨備戰年底縣市長選戰，計畫8日前往澎湖舉辦行動中常會、15日再到宜蘭召開行動中常會，連續2週為地方各級參選人造勢、拉抬選戰氛圍，並預計於22日正式徵召包括基隆、台北、桃園、苗栗、南投、連江等6位角逐連任的縣市長。國民黨中央黨部。圖／聯合報系資料照

國民黨備戰年底縣市長選戰，計畫8日前往澎湖舉辦行動中常會、15日再到宜蘭召開行動中常會，連續2週為地方各級參選人造勢、拉抬選戰氛圍，並預計於22日正式徵召包括基隆、台北、桃園、苗栗、南投、連江等6位角逐連任的縣市長。

2026九合一選舉

國民黨積極備戰年底縣市長選戰，黨主席鄭麗文6月中結束訪美行程後，便開始投入各地輔選工作，昨天更與台中市長盧秀燕、國民黨台中市長參選人江啟臣同場造勢，為台中市長選情加溫。

黨內人士今天表示，繼6月24日到台東舉辦行動中常會後，黨中央也確定7月8日前往澎湖舉行行動中常會，為國民黨澎湖的各級參選人拉抬選情；7月15日則到已完成藍白合作的宜蘭縣召開行動中常會，為在野共同支持的國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲，以及藍營的鄉鎮市長參選人、議員參選人聯合造勢。

黨務人士指出，國民黨中央預計7月22日正式徵召基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、苗栗縣長鍾東錦、南投縣長許淑華、連江縣長王忠銘等人角逐連任。

黨務人士表示，22日完成所有縣市長提名程序後，緊接著就是25日的全國代表大會，屆時將為所有縣市長參選人舉行聯合造勢活動，凝聚藍軍團結氣勢，為選情加溫。

此外，針對竹北市長提名問題，藍營地方人士說，國民黨會拿出最大誠意與民眾黨討論人選，站在藍軍角度，竹北市長人選的優先思考，誰最能帶動新竹縣長選情，讓彼此能相輔相成，才是關鍵。

澎湖 中常會 宜蘭 2026九合一選舉 國民黨 鄭麗文

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