爭取淡水新市國小改善經費 蘇巧慧：找出癥結點才能對症下藥

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午至淡水出席新北市議員鄭宇恩地方座談會，蘇巧慧表示，目前與議員共同舉辦的地方座談已超過20場，向市民說明對地區願景與推動成效，並秉持著正面、樂觀的選舉模式，新世代扛起新時代，我們一起來努力。

蘇巧慧今天上午10時30分來到淡水區新市國小，參加新北市議員鄭宇恩舉辦的《慧做事 拚未來》地方座談會。鄭宇恩表示，新市國小曾反應操場整建需求，但向中央申請有一點困難。經深入了解後發現是市府教育局工程排序比較後面，不是只有中央的問題而已，建議新北市政府調整順序，並辦協調會及跟中央溝通，不是坐辦公室找部會來開會就可以解決。

蘇巧慧也表示，自己與鄭宇恩都是律師背景，解決問題要能夠找到事情的癥結點然後對症下藥。處理公共事務時習慣先找出問題癥結，再對症下藥。鄭宇恩從去年開始就多次和她召開協調會、會勘，提出新市國小對於淡海新市鎮的重要性，協調中央補助地方建設的相關機制，最後成功爭取中央補助運動場改善600萬元、足球場改善420萬元近一半的經費，並將在今年暑假翻新新市國小運動場及操場。蘇巧慧指出，這就是新世代會做事的榜樣，不只會爭取資源為地方服務，更能提出解方、加速建設地方。

針對淡水未來願景，蘇巧慧表示，淡水人口快速成長，而現有的馬偕醫院對於淡海新市鎮、三芝的鄉親來說十分不便，因此她和鄭宇恩已成功爭取修訂淡海醫療次分區，未來她會繼續和鄭宇恩努力，增設醫療園區，讓淡水鄉親能夠方便就醫。

蘇巧慧指出，淡江大橋通車後交通都更為便捷，未來淡水能夠發展為北海岸智慧科技的重要聚落。除了積極協調淡水新市鎮增設醫院，這十年也持續爭取多項重大建設，包括正在興建的淡北道路、淡海科學園區、淡海輕軌二期等，未來若當選新北市長，將加速評估輕軌延伸三芝，持續完善淡水、三芝、石門等地區的生活與產業機能。

民進黨新北市議員參選人蘇巧慧參加新北市議員鄭宇恩地方座談會。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧強調新世代扛起新時代，我們一起來努力。記者黃子騰／攝影