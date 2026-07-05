李四川體驗地板冰壺獲邀組隊參賽 讚身障選手拚戰精神

國民黨新北市長參選人李四川今出席「全國身心障礙者地板冰壺錦標賽」，除為參賽選手加油打氣，也親自下場體驗地板冰壺，在裁判指導下嘗試擲壺，與現場選手互動熱絡。新北體育總會身心障礙委員會理事長張梅英更當場邀請李四川未來組隊參賽，李四川也笑著點頭答應，現場響起一片掌聲與歡呼。

李四川致詞時表示，很高興參加全國身心障礙者地板冰壺錦標賽，感謝主辦單位長期推廣身障運動，提供選手展現自我、交流競技的平台，也歡迎各地選手多到新北交流、參賽，希望未來有更多機會共同推廣身障體育發展。

活動開始前，李四川在裁判及工作人員陪同下體驗地板冰壺，仔細聆聽投擲技巧與比賽方式，並親自嘗試推壺，不時與現場選手交流互動，氣氛輕鬆愉快。

正式比賽開始後，李四川也留在場邊觀賽，裁判長戴育宏一路向他介紹比賽規則、得分方式及戰術技巧，李四川越看越投入，不時為精彩表現鼓掌叫好，也頻頻點頭與裁判討論比賽內容。

比賽空檔，李四川逐一與參賽選手握手、寒暄，祝福大家比賽順利，選手們也熱情回應，不少人主動要求合影留念，現場互動溫馨熱絡，現場包括新北市議員林國春、洪佳君，以及新北市議員參選人鄧凱勛等人也到場共襄盛舉。

活動中，張梅英笑著向李四川喊話，希望未來能組隊一起參與地板冰壺比賽，「隨時歡迎來跟我們對戰！」李四川當場笑著答應，讓現場再度響起掌聲，也為活動增添不少歡樂氣氛。

國民黨新北市長參選人李四川（左三）與新北市議員林國春（左一）、洪佳君（右二）、新北市議員參選人鄧凱勛（左二）及新北體育總會身心障礙委員會理事長張梅英（右三）、裁判長戴育宏（右一）合影留念。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（中）在裁判長戴育宏（左）陪同下觀賽，聆聽地板冰壺規則與比賽內容。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川出席全國身心障礙者地板冰壺錦標賽，於簽到簿簽名留念。記者張策／攝影