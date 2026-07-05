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萬美玲子佀廣洋遭爆曾消費家暴事件？高嘉瑜發聲了：勇敢站出來不丟臉

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
高嘉瑜今在臉書表示，她當年選擇公開自己的家暴經歷，就是希望不要再有下一位受害者，也希望每一位受害者都能知道「勇敢站出來並不丟臉。」圖／截自高嘉瑜臉書
高嘉瑜今在臉書表示，她當年選擇公開自己的家暴經歷，就是希望不要再有下一位受害者，也希望每一位受害者都能知道「勇敢站出來並不丟臉。」圖／截自高嘉瑜臉書

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋宣布參選桃園市議員，遭網友爆料，曾在前立委高嘉瑜貼文下方留言：「你他X被男朋友打成弱智了嗎？」被質疑消費高過去遭家暴事件。高嘉瑜今在臉書表示，她當年選擇公開自己的家暴經歷，就是希望不要再有下一位受害者，也希望每一位受害者都能知道「勇敢站出來並不丟臉。」

2026九合一選舉

高嘉瑜今在臉書貼文說，有網友翻出，2023年6月碧湖海川建案擋土牆崩塌事件，當時她第一時間就站出來要求徹查，2023年6月5日，因連日豪雨，位於文湖線附近成功路三段、文德路一帶的碧湖海川建案，深夜發生擋土牆大規模崩塌，造成周邊居民驚恐，也引發工地安全疑慮。

高說，事件發生後，她立即向相關單位了解狀況，除了要求建案停工檢討，更要求台北市政府全面釐清建商、營造商責任，徹底進行工安調查，並協助受影響住戶處理鄰損等後續問題。原來海川建設董事長為立委萬美玲先生，同時也是桃園市議員參選人佀廣洋的父親。

高嘉瑜提到說，近日她收到不少網友私訊，反映佀廣洋涉嫌霸凌，以及疑似透過匿名帳號發表辱罵嘉瑜的言論。至於這些事件彼此之間是否存在關聯，她沒有任何證據，也不做沒有根據的推論。但一位希望成為民意代表的人，是否具備尊重他人、理性溝通的基本素養，相信社會自有公評。

高嘉瑜也提到，她當年選擇公開自己的家暴經歷，就是希望不要再有下一位受害者，也希望每一位受害者都能知道，勇敢站出來並不丟臉。然而，網路上充斥著對受害者的羞辱、嘲諷與惡意攻擊，這些言論不只是二次傷害，更可能讓更多受害者因此選擇沉默、選擇隱忍。

「霸凌，不只存在於現實生活，也存在於網路世界。」高嘉瑜說，任何利用匿名、假帳號或群體力量羞辱、攻擊他人的行為，都不應該被合理化。因為這些人，同樣可能成為傷害他人的加害者。

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