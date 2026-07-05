蕭美琴宜蘭青年營傳授「戰貓哲學」 力挺林國漳展現韌性護地方

民進黨宜蘭縣黨部主辦「2026 Team台灣青年營」今天邀請副總統蕭美琴到場分享「戰貓哲學」鼓勵學員，真正的「戰貓」不是家貓，而是在街頭、田野經過歷練而成；她也肯定民進黨縣長參選人林國漳擁有豐富的人生歷練，是地方發展的重要即戰力。

林國漳感謝縣黨部搭建平台，舉辦這場營隊是民主價值的傳承，他推崇蕭副總統具有深耕基層的「韌性精神」，過去前往花蓮開疆闢土，也曾到美國擔任駐美大使，其人格特質就是「韌性」最佳寫照，勉勵學員在艱困環境中也許會面臨挫折，但每次挫折都能成為下次的養分。

蕭美琴隨後以「態度（清廉勤政愛鄉土）、內涵（政策緊扣時事）、技巧（政治溝通）」3點期勉學員，她笑稱林國漳律師雖然是政治圈菜鳥，卻有豐富的心境與歷練，強調「韌性的意義，在於不論面對什麼困境，我們都能盡快恢復」。

在QA互動中，學員問及理想無法實現時如何調適？蕭美琴表示，真正的「戰貓」不是家貓，而是在街頭、田野間經過歷練而成，面對低潮可以把時間拉長、給自己空間，透過時間磨練自己。

針對學員加碼提問中國實施「民族團結進步促進法」之應對，林國漳以法律專業指出，中國法律定義模糊、解釋權在執政者，此修法對民主自由危害極大，蕭美琴也補充該法竟強迫家庭教育熱愛共產黨，在民主國家完全無法接受。