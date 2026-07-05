讚林國漳是宜蘭即戰力 蕭美琴：韌性就是能盡快恢復

副總統蕭美琴今天出席民進黨宜蘭縣黨部主辦的「2026 Team台灣青年營」，分享「戰貓哲學」，也肯定民進黨宜蘭縣長參選人林國漳有豐富人生歷練，是地方發展的重要即戰力。

林國漳競選辦公室發布新聞稿指出，林國漳在引言時表示，蕭副總統過去前往花蓮開疆闢土，也曾擔任駐美代表，蕭副總統人格特質就是「韌性」最佳寫照。他勉勵學員，在艱困環境中也許會面臨挫折，但每次挫折都能成為下次養分。

蕭副總統隨後以「態度（清廉勤政愛鄉土）、內涵（政策緊扣時事）、技巧（政治溝通）」3點期勉學員，並笑稱林國漳律師雖然是政治圈菜鳥，卻有豐富歷練，並指「韌性的意義，在於不論面對什麼困境，我們都能盡快恢復。」

在問答互動中，學員問及理想無法實現時如何調適，蕭副總統說，真正的「戰貓」不是家貓，而是在街頭、田野間經過歷練而成，面對低潮可以將時間拉長，留給自己空間，透過時間磨練自己。林國漳對此深表贊同，表示將與宜蘭青年站在一起，在基層實務中共同歷練。

此外，有學員提問對於中國實施「民族團結進步促進法」看法，林國漳指出，中國的法律定義模糊、解釋權在執政者，此法對民主自由危害極大；蕭副總統說，此法竟強迫家庭教育熱愛共產黨，在民主國家完全無法接受。