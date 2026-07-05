蘇巧慧「豬八戒」風波延燒 遭質疑誤認黨籍 李四川：尊重所有人的發言

民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前出席板橋區活動時，因稱一名里長是「豬八戒」引發討論，事後她解釋雙方交情深厚、平時就會互相開玩笑，並表示該名里長是民進黨籍。不過，隨後遭媒體人及藍營人士質疑，指該名里長實際上是國民黨籍。國民黨新北市長參選人李四川今天受訪時簡短回應，「我尊重所有人的發言。」

蘇巧慧日前出席板橋廣德里長者共餐活動時，與尋求連任的周姓里長互動，脫口稱對方是「豬八戒」，她事後受訪稱，自己與該名民進黨籍里長認識多年，彼此熟識、平時就常互相開玩笑，稱呼「豬八戒」是因對方已連任8屆，取「八屆」與「八戒」諧音，並無惡意。

不過，事件持續延燒，有媒體人及藍營人士指出，該名周姓里長實際上是國民黨籍，並非蘇巧慧所稱的民進黨籍，質疑蘇巧慧不僅失言，還誤認地方基層人士黨籍，再度引發討論。

李四川今天出席展昭台北寵物用品展接受媒體聯訪，被問及如何看待此事時，未進一步評論事件內容，僅簡短表示：「我尊重所有人的發言。」