快訊

MLB／第9勝到手！山本由伸7局無失分飆10K 教士吞本季最慘8連敗

40歲身體可能像50歲 權威期刊揭癌症年輕化新線索

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇巧慧「豬八戒」風波延燒 遭質疑誤認黨籍 李四川：尊重所有人的發言

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人四川出席台北寵物用品展，表示尊重每個人的發言。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人四川出席台北寵物用品展，表示尊重每個人的發言。圖／李四川競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前出席板橋區活動時，因稱一名里長是「豬八戒」引發討論，事後她解釋雙方交情深厚、平時就會互相開玩笑，並表示該名里長是民進黨籍。不過，隨後遭媒體人及藍營人士質疑，指該名里長實際上是國民黨籍。國民黨新北市長參選人李四川今天受訪時簡短回應，「我尊重所有人的發言。」

2026九合一選舉

蘇巧慧日前出席板橋廣德里長者共餐活動時，與尋求連任的周姓里長互動，脫口稱對方是「豬八戒」，她事後受訪稱，自己與該名民進黨籍里長認識多年，彼此熟識、平時就常互相開玩笑，稱呼「豬八戒」是因對方已連任8屆，取「八屆」與「八戒」諧音，並無惡意。

不過，事件持續延燒，有媒體人及藍營人士指出，該名周姓里長實際上是國民黨籍，並非蘇巧慧所稱的民進黨籍，質疑蘇巧慧不僅失言，還誤認地方基層人士黨籍，再度引發討論。

李四川今天出席展昭台北寵物用品展接受媒體聯訪，被問及如何看待此事時，未進一步評論事件內容，僅簡短表示：「我尊重所有人的發言。」

李四川 蘇巧慧 2026九合一選舉 新北市選舉

延伸閱讀

蘇巧慧回應「豬八戒」：我們是兩代交情老朋友，國民黨不用這麼嚴肅

蘇巧慧喊欲連任八屆里長「豬八戒」 李四川：有蘇爸爸的風範與幽默

新北市長戰 李四川打婦女牌 蘇巧慧爭運動中心

綠「雙軌」拚選舉 賴總統連文宣細節都過目

相關新聞

萬美玲子佀廣洋遭爆曾消費家暴事件？高嘉瑜發聲了：勇敢站出來不丟臉

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋宣布參選桃園市議員，遭網友爆料，曾在前立委高嘉瑜貼文下方留言：「你他X被男朋友打成弱智了嗎？」被質疑消費高過去遭家暴事件。高嘉瑜今在臉書表示，她當年選擇公開自己的家暴經歷，就是希望不要再有下一位受害者，也希望每一位受害者都能知道「勇敢站出來並不丟臉。」

鄭麗文成2026票房毒藥應避談習近平？ 趙少康：不覺得有什麼問題

2026選戰倒數4個多月，中廣前董事長趙少康今對於國民黨內有人建議黨主席鄭麗文後續輔選不應該一直評論川普、習近平等話題？趙說，不覺得鄭麗文輔選談川普、習近平，有什麼問題，那個對台灣都是很關鍵的議題。

油品風暴！蔣萬安籲中央即刻公布名單 沈伯洋酸別政治口水、責任移轉

中聯油脂爆發毒沙拉油事件，目前影響3家油品公司、18項油品、30批號，甚至傳擴及泡麵油包、罐裝沙茶醬、熟食及加工食品等，也影響學校營養午餐。台北市長蔣萬安今呼籲，中央應即刻公布名單、檢討相關制度。民進黨台北市長參選人沈伯洋強調，食安本就需要中央地方協作，就算公布名單稽查也是地方政府權責，這時間不該有政治口水、責任移轉。

4年前的今天「一卡皮箱」奔赴高雄 柯志恩感性發文感動萬人

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今天將在高雄鳳山成立第一個後援會，「韓流」推手、立法院前院長王金平將到場加油。今早柯志恩在臉書分享2022年7月4日她拉著行李箱奔赴高雄的背影照，發文後超過萬人按讚。柯說，當年4個月走破3雙鞋，雖然輸了，但她決定留下來，「高雄已成為我用生命守護的家園」。

影／蔣萬安採購2千箱鳳梨釋迦 沈伯洋：支持全台農產品相當重要

中聯油脂生產的油品檢出致癌物「苯駢芘」超標，食藥署昨經會議決定擴大預防性下架範圍，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天受訪表示，食安需要中央與地方協力。

盧秀燕五個字諧音表態挑戰2028？趙少康直白說：就是在準備2028選舉

國民黨黨主席鄭麗文與台中市長盧秀燕、市長參選人江啟臣同框，盧以特製桌牌贈江啟臣，強調8年前選市長「秀燕江啟程」，今年是「秀燕交啟程」。外界因諧音「秀燕將啟程」，聯想盧秀燕有意挑戰總統大位。中廣前董事長趙少康說，「盧秀燕就是在準備2028的選舉。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。