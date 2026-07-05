4年前的今天「一卡皮箱」奔赴高雄 柯志恩感性發文感動萬人

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今天將在高雄鳳山成立第一個後援會，「韓流」推手、立法院前院長王金平將到場加油。今早柯志恩在臉書分享2022年7月4日她拉著行李箱奔赴高雄的背影照，發文後超過萬人按讚。柯說，當年4個月走破3雙鞋，雖然輸了，但她決定留下來，「高雄已成為我用生命守護的家園」。

透過臉書照片，柯志恩回述當年情景。她說，4年前的7月5日清晨，她拉著一只行李箱奔赴高雄，距離6月29日中常會提名僅有數日，「來不及多想，匆匆整理行囊，便義無反顧投入2022高雄市長選舉，一場既無資源又不被看好的艱困選戰」。

柯志恩表示，選舉結果輸了她不意外，但短短不到4個月，她走遍高雄38個行政區，走破3雙鞋，也走進了無數高雄人的心裡。53萬張選票，是市民朋友給她的肯定，不僅守住藍營基本盤，也和國民黨議員共同搶下29席的成績。

柯志恩分享，比起選票，更令她難忘的是高雄人的包容、熱情與義氣，她被高雄人的愛與溫暖深深觸動，「選舉可以結束，但我不能轉身離開」，所以她也告訴大家「4年後的選舉，一定會有柯志恩的角色」。

柯坦言，要在長期由綠營執政的土地上扎根並不容易，面對綠營的抹黑、攻擊與各種冷言冷語，她從不氣餒、也從未感到挫折，因選舉教會她「把腳下磨人的砂礫，化作讓自己站得更高的踏腳石」。

「如今回頭再看4年前，那個拉著行李箱、帶著幾分忐忑與未知出發的背影，早已走過風雨，也走過考驗」柯志恩強調，她的初心未變，只有滿滿的感恩，與更堅定、強大的信心，4年前她是帶著勇氣回到高雄的北漂者，4年後高雄已成為她用生命守護的家園。