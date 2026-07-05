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影／盧秀燕喊「秀燕交啟臣」何欣純：市長要交給誰市民決定
國民黨台中市黨部昨舉辦黨務幹部培訓，市長盧秀燕以特製市長桌牌，象徵性交棒給市長參選人江啟臣，強調「秀燕將啟程、秀燕交啟臣」，被外界解讀為盧秀燕要將台中市長交棒給江啟臣。台中市長參選人、立委何欣純今天在新社受訪表示，這是國民黨自己政黨內部的活動，他們有自己的解讀，她說全民的希望，市長要交給誰，其實是市民的決定。
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何欣純今天受訪表示，她相信市民，台中市民是很很有智慧，知道誰最能為台中這座城市的發展、來推進大步向前；也知道誰能夠為市民的生活關注最多的政見牛肉。
她說以市民為中心、市民的生活，是我們最大的市政推動的願景。所以她想市民自然會做最好的決定，做最有智慧的選擇。
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