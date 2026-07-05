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蔣萬安花籃到了！白小雞吳怡萱競總成立 趙少康：比沈伯洋市政懂百倍

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨北市中正萬華議員參選人吳怡萱今天位於南機場的競選總部成立，黨主席黃國昌、中廣前董事長趙少康、松山信義參選人許甫等出席，台北市長蔣萬安、新竹市長高虹安今天也致贈花籃祝賀總部成立。記者林麗玉／攝影
民眾黨北市中正萬華議員參選人吳怡萱今天位於南機場的競選總部成立，黨主席黃國昌、中廣前董事長趙少康、松山信義參選人許甫等出席，台北市長蔣萬安、新竹市長高虹安今天也致贈花籃祝賀總部成立。記者林麗玉／攝影

民眾黨北市中正萬華議員參選人吳怡萱今天位於南機場的競選總部成立，黨主席黃國昌、中廣前董事長趙少康、松山信義參選人許甫等出席，台北市長蔣萬安、新竹市長高虹安今天也致贈花籃祝賀總部成立。

2026九合一選舉

「對市政的了解，大概比沈伯洋起碼懂得多出十倍、百倍。」趙少康也讚美吳怡萱，曾經當過電視台記者、主播，當時記者就是跑市政，記者跑市政，所以懂市政，又能切中要害，他自己也當選過台北市議員，選過兩次，所以知道市議員對市政府施政的重要，這也是為什麼願意來為吳怡萱站台。尤其吳二月才當媽媽，政見是從媽媽的角度，甚至吳在地方蹲點，一蹲就是四年了，這也很不容易。很多人蹲著點，選完就跑了。

趙少康說，他今天之所以會來幫吳怡萱，是因為吳怡萱常常參加他的政論節目，表現非常好。就有注意到這個小女生腦筋很清楚，談吐言語非常有條理，長得又好看。選舉現在顏值男女生都蠻重要的。甚至上次選舉拿了1萬3368票，差一點點真的很可惜。

趙說，這次民眾黨在六個選區各提名一席，他真的希望六個議員參選人每區都能當選，尤其現在看立法院，民眾黨雖然只有八席立委，但的確發揮關鍵少數。其實最早提倡三黨不過半是他，「如一個桌子要三個腳才穩，兩個腳怎麼會穩呢？」如果真做到三黨不過半，沒有一個黨可以非常驕傲，每個黨都要很謙虛、爭取民眾的認同。

趙少康說，實際看到立法院很多關鍵法案就是因為民眾黨，造成結果的不同。他也很佩服黃國昌，真的非常有原則。

吳怡萱也被問及，未來是否找國民黨主席鄭麗文站台？吳怡萱說，之後到時候都可以再來討論。

黃國昌也被問及，未來是否有可能幫藍營候選人，或柯P有可能幫藍營候選人站台？黃國昌說，當然，只要是好的人才，當然都會像趙大哥這樣，心胸非常寬闊，只要是優秀的人才，事實上過去這段時間，相關的邀約陸陸續續收到，會安排適當的時間、適當的場合，會推薦好的人才到基層，幫大家服務，這本來就是值得做的事情。

民眾黨北市中正萬華議員參選人吳怡萱今天位於南機場的競選總部成立，黨主席黃國昌、中廣前董事長趙少康、松山信義參選人許甫等出席，台北市長蔣萬安、新竹市長高虹安今天也致贈花籃祝賀總部成立。記者林麗玉／攝影
民眾黨北市中正萬華議員參選人吳怡萱今天位於南機場的競選總部成立，黨主席黃國昌、中廣前董事長趙少康、松山信義參選人許甫等出席，台北市長蔣萬安、新竹市長高虹安今天也致贈花籃祝賀總部成立。記者林麗玉／攝影

趙少康 蔣萬安 吳怡萱 2026九合一選舉 沈伯洋 台北市選舉

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