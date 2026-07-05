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影／蔣萬安採購2千箱鳳梨釋迦 沈伯洋：支持全台農產品相當重要

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）上午到台北士林市場掃街拜票。記者林伯東／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）上午到台北士林市場掃街拜票。記者林伯東／攝影

中聯油脂生產的油品檢出致癌物「苯駢芘」超標，食藥署昨經會議決定擴大預防性下架範圍，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天受訪表示，食安需要中央與地方協力。

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民進黨台北市長參選人沈伯洋上午到台北士林慈諴宮參香，針對中聯油脂生產致癌油品議題，沈伯洋受訪表示，食安需要中央與地方協力，中央負責資訊公開，地方則應立即稽查、通知及把關，現在不應政治口水或互推責任。沈伯洋也呼籲台北市長蔣萬安應親自坐鎮說明、指揮應變，提升市民安心感，並在颱風季來臨前做好防災整備。

針對台北市長蔣萬安赴台東採購2000箱鳳梨釋迦引發公費、自費質疑，沈伯洋表示，支持台灣農產品不分政治立場，台北作為重要產銷中心，支持全台農產品相當重要。不過沈伯洋也強調，若涉及採購，程序及經費使用都應公開透明，外界更關心的是採購成本、決策流程及相關程序是否經得起檢驗。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）上午到台北士林市場掃街拜票。記者林伯東／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）上午到台北士林市場掃街拜票。記者林伯東／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋上午到台北士林慈諴宮參香。記者林伯東／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋上午到台北士林慈諴宮參香。記者林伯東／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）上午到台北士林慈諴宮參香，並與支持者合影。記者林伯東／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）上午到台北士林慈諴宮參香，並與支持者合影。記者林伯東／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）上午到台北士林慈諴宮參香，並前往士林市場掃街拜票。記者林伯東／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）上午到台北士林慈諴宮參香，並前往士林市場掃街拜票。記者林伯東／攝影

2026九合一選舉 沈伯洋 蔣萬安 台北市選舉

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