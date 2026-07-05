聽新聞
0:00 / 0:00
影／蔣萬安採購2千箱鳳梨釋迦 沈伯洋：支持全台農產品相當重要
中聯油脂生產的油品檢出致癌物「苯駢芘」超標，食藥署昨經會議決定擴大預防性下架範圍，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天受訪表示，食安需要中央與地方協力。
2026九合一選舉
民進黨台北市長參選人沈伯洋上午到台北士林慈諴宮參香，針對中聯油脂生產致癌油品議題，沈伯洋受訪表示，食安需要中央與地方協力，中央負責資訊公開，地方則應立即稽查、通知及把關，現在不應政治口水或互推責任。沈伯洋也呼籲台北市長蔣萬安應親自坐鎮說明、指揮應變，提升市民安心感，並在颱風季來臨前做好防災整備。
針對台北市長蔣萬安赴台東採購2000箱鳳梨釋迦引發公費、自費質疑，沈伯洋表示，支持台灣農產品不分政治立場，台北作為重要產銷中心，支持全台農產品相當重要。不過沈伯洋也強調，若涉及採購，程序及經費使用都應公開透明，外界更關心的是採購成本、決策流程及相關程序是否經得起檢驗。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。