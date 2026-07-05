鄭麗文成2026票房毒藥應避談習近平？ 趙少康：不覺得有什麼問題

2026選戰倒數4個多月，中廣前董事長趙少康今對於國民黨內有人建議黨主席鄭麗文後續輔選不應該一直評論川普、習近平等話題？趙說，不覺得鄭麗文輔選談川普、習近平，有什麼問題，那個對台灣都是很關鍵的議題。

會不會擔心兩岸路線可能會成2026票房毒藥？趙少康說，他覺得國民黨自己可能要去考慮，但兩岸問題很重要，尤其兩岸安定。但民進黨執政可以說是一塌糊塗，兩岸搞得這麼緊張也是民進黨執政的結果，國際也走不出去，經濟也沒有好，現在唯一靠股票在拉台，而且股票不是全面的，只靠高科技類股，一般的傳統產業也蠻慘。

趙少康今天幫民眾黨小雞、中正萬華議員參選人吳怡萱競選總部成立站台，趙說，鄭麗文是黨主席，黨主席關切的話題一定範圍很廣，從中央到地方都要關切，所以尊重鄭麗文主席，她是很聰明有智慧、也有問政經驗，她挑選什麼話題一定有她的道理。沒有什麼適合不適合，像食用油的問題，類似中央的問題都可以問。

趙說，在台灣這麼小的地方，其實很多的問題都可以談，不覺得鄭麗文輔選談川普、習近平，有什麼問題，那個對台灣都是很關鍵的這個議題。

對於兩岸路線話題是否可能成為2026票房毒藥？趙少康認為，民進黨執政可以說是一塌糊塗，兩岸搞得這麼緊張也是民進黨執政的結果，國際也走不出去，經濟也沒有好，現在唯一靠股票在拉台。

趙說，這也是為什麼覺得藍白聯合起來，在野黨要選贏的原因。不只2026要選贏，2028也要選贏，這非常重要，對台灣的未來非常重要的。